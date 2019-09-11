زعم أنه موظف في بنك.. شخص ينصب على صاحبة شركة في 450 ألف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مندوب تسويق بإحدى الشركات لقيامه بالنصب على إحدى الشركات والاستيلاء من مالكتها على 450 ألف جنيه بدعوى مقدرته على مساعدتها فى الحصول على قرض قيمته 15 مليون جنيه.





البداية عندما تبلغ للإدارة بتضرر إحدى الشركات "كائن مقرها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة من (موظف بأحد البنوك) لقيامه بالنصب والإحتيال على مالكة الشركة والاستيلاء على مبلغ مالى قدره ( 450 ألف جنيه ) بزعم إنهاء إجراءات الحصول على قرض للشركة قيمته (15 مليون جنيه) من البنك على غير الحقيقة.





أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (حاصل على ليسانس حقوق - مقيم بالقاهرة ) إذ استغل المذكور طبيعة عمله كمندوب تسويق بإحدى الشركات المتعاقدة مع البنك المشار إليه على تقديم خدمات وعروض القروض لعملاء البنك وقام بالنصب والإحتيال على مالكة الشركة، والاستيلاء منها على مبلغ مالى قدره ( 450 ألف جنيه ) عقب إيهامها بقدرته على إنهاء إجراءات حصولها على قرض بإسم الشركة المملوكة لها ( على غير الحقيقة ) .





كما أوهمها بوجود بعض الاعتراضات على شركتها فى الحصول على قروض وأنه يمكنه إنهاء تلك الاعتراضات من البـنـك والحصول على الموافقة لإعطائها قرض قيمته ( 15 مليون جنيه) حيث قامت بالتوقيع علــى (عــدد 15 شيك بنكي) منسوب للبنك مانح القرض قيمة كل شيك مليون جنيه كضمان لذلك القرض.





عقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المذكور بمقر الشركة محل عمله وبمواجهته بما جاء بأقوال الشاكية وما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه قام بالتصرف فى المبالغ المالية التى قام بالاستيلاء عليها من مسئولى الشركة الشاكية فى شراء شقة سكنية عقب ارتكابه الواقعة بمبلغ ( 500 ألف جنيه) وأنه قام بتزوير الشيكات البنكية المنسوبة للبنك بنفسه من خلال برامج الكمبيوتر عن طريق المحو والتعديل باستخدام ماسح ضوئي (إسكانر ) وإعادة طباعته من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به بمسكنه وذلك لإيهام مالكة الشركة بجدية القرض وضبط بإرشاده (عقد شراء الوحدة السكنية ، المستندات الخاصة بقرض الشركة محل الواقعة).



