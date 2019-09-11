شاهد.. مصرع 5 أشخاص بعد سقوط سيارة من أعلي محور صفط اللبن

شهد محور صفط اللبن عقب سقوط سيارة ميكروباص، من أعلي الكوبري ويلقي قرابة 5 أشخاص مصرعهم.



تلقت غرفة النجدة بلاغا بسقوط سيارة من اعلي محور صفط اللبن، انتقلت علي الفور قوات الأمن وضباط المرور وتبين أن سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي للكوبري وسقطت علي الأرض ما أسفر عن مصرع قرابة 5 أشخاص وإصابة آخرين.



انتقلت قوات الانقاذ البري من ادارة الحماية المدنية بالجيزة وترفع الآن سيارات الاسعاف المتوفين والمصابين لنقلهم للمستشفيات.



