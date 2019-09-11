تفاصيل اجتماع رئيس فيفا وعمرو الجنايني في حضور رئيس كاف

استقبل اليوم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على هامش زيارته الحالية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" بالقاهرة فى حضور وزير الشباب والرياضة.



تطرق الاجتماع للأمور المطلوب إنجازها في الاتحاد المصري وفق خطاب التكليف الصادر عن الفيفا ، إضافة إلى توطيد العلاقة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم .. حضر اللقاء أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة المصري عقب استقالة رئيس الاتحاد، هاني أبو ريدة، وكافة أعضاء مجلس الإدارة.



وقال الـ "فيفا" في بيان له إن اللجنة الخماسية تتكون من، عمرو الجنايني رئيسا، ومحمد جمال علي نائبا للرئيس، والأعضاء سحر عبد الحق، ومحمد فضل، وأحمد عبد الله راضي.



