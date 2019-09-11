ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل اجتماع رئيس فيفا وعمرو الجنايني في حضور رئيس كاف

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:33 م
اجتماع رئيس الفيفا
اجتماع رئيس الفيفا مع عمرو الجناينى
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
استقبل اليوم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على هامش زيارته الحالية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" بالقاهرة فى حضور وزير الشباب والرياضة.

تطرق الاجتماع للأمور المطلوب إنجازها في الاتحاد المصري وفق خطاب التكليف الصادر عن الفيفا ، إضافة إلى توطيد العلاقة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم .. حضر اللقاء أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة المصري عقب استقالة رئيس الاتحاد، هاني أبو ريدة، وكافة أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الـ "فيفا" في بيان له إن اللجنة الخماسية تتكون من، عمرو الجنايني رئيسا، ومحمد جمال علي نائبا للرئيس، والأعضاء سحر عبد الحق، ومحمد فضل، وأحمد عبد الله راضي.

تفاصيل اجتماع رئيس فيفا وعمرو الجنايني في حضور رئيس كاف
تفاصيل اجتماع رئيس فيفا وعمرو الجنايني في حضور رئيس كاف

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رحيل أبو ريدة وسويلم وحسين.. استقالة جديدة فى اتحاد الكرة

خالد بيومي يكشف عن رأيه في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني

أول تعليق من عمرو الجناينى بعد حكم إلغاء هبوط الداخلية وبتروجت والنجوم

اتحاد الكرة يعتمد تكوين لجان منبثقة عن لجنة الحكام الرئيسية

فرج عامر يفتح النار على اتحاد الكرة السابق برئاسة أبو ريدة

حرب على الفساد .. اجتماع مهم لـ أحمد أحمد وإنفانتينو في الكاف

ترشيحاتنا

حبس 16 متهما في قضية التخطيط للإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية

مكشوف الصدر وقصير.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة جريئة

تعرف على علامات فرط الحركة عند الأطفال.. فيديو

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر

في إسبانيا.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد فهمى

بعد صورة غرفة العمليات.. شاهد حنان مطاوع فى إطلالات مختلفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. هنا الزاهد مع أحمد فهمي قبل الزفاف بساعات

عقدة الخواجة.. شاهد إطلالة هيفاء وهبي مع أحمد الفيشاوي وأحمد داود

بدون مكياج.. صبا مبارك فى أحدث ظهور .. والجمهور: هو فى كده؟!