إسلام حسن: قادرون على الفوز بكل بطولات اليد

أكد إسلام حسن، كابتن الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، أنه يخضع لجلسات علاج طبيعي للتعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل تعرّض لها قبل انطلاق الموسم، وتسببت في غيابه عن مواجهة الطيران في الجولة الأولى بدوري المحترفين.





وأضاف أن فترة العلاج الطبيعي ستستمر لفترة تتراوح بين 7 و10 أيام على أقصى تقدير يصبح جاهزا بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.





وأشاد اللاعب بانطلاقة الفريق في الموسم الجديد بعد تحقيق الفوز على الطيران في مستهل مشواره ببطولة دوري المحترفين، مؤكدا أن المستوى سيتقدم مع توالي المباريات.





ولفت إسلام حسن إلى أن فريق «رجال يد الأهلي» سيقدم مستوى مختلفا مع الجهاز الفني الجديد بقيادة أولا ليندجرين لمقدرته على صناعة الفارق على الصعيدين الفني والخططي في الموسم الجاري.





وأشار إلى أن المنافسة في الموسم الجديد ستكون شرسة في ظل التدعيم القوي الذي قام به المنافسون ، بالإضافة إلى ظهور جيل صاعد نجح في التتويج ببطولة كأس العالم للناشئين التي اقيمت مؤخرا في مقدونيا.





وأكد إسلام حسن أن فريق يد الأهلي قادر على المنافسة بقوة على كافة البطولات في الموسم الجديد، لأنه يضم العديد من العناصر المتميزة من مختلف الأعمار السنية، مشيرا الى أن الفريق قادر على تحقيق طموحات جمهور الأهلي في الفترة المقبلة رغم عملية الإحلال والتجديد التي يشهدها.





ووجه قائد الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي رسالة إلى العناصر الجديدة التي انضمت للفريق، مؤكدًا لهم أن الدفاع عن شعار النادي الأهلي يحتاج للمزيد من التركيز والتحرر من الضغوط، مع التحلي بالثقة في النفس؛ من أجل المنافسة على كافة الألقاب.





وشدد على أن الموهبة وحدها لا تكفي في كرة اليد ، بل تحتاج إلى الشخصية القوية بجانب الموهبة من أجل تحقيق الأهداف ومواصلة المشوار .



