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ثقافة

تعاون بين الاستثمار وسفارة بلجيكا للمساهمة في تطوير قصر البارون.. صور

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:54 م
قصر البارون
قصر البارون
علاء المنياوي
وصل وزير الآثار منذ قليل إلي قصر البارون، حيث شهد توقيع اتفاقية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وسفارة بلجيكا بالقاهرة، فيما يتعلق بمشروع ترميم وتطوير القصر الجاري حاليًا.

وطبقا لبيانات وزارة الآثار حول مشروع إعادة توظيف قصر البارون فور الانتهاء من اعمال الترميم الجارية به، يشمل المشروع إقامة معرض تراثي عن تاريخ حي مصر الجديدة وهيليوبوليس عبر العصور بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة و جمعيات المجتمع المدني بمصر. 

كما يشمل المعرض مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط و المخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة  (هيليوبوليس و المطرية) عبر العصور  المختلفة بالاضافة الي اهم معالمها التراثية، و مجموعة متنوعة الصور و الخرائط و الوثائق و الأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة و مظاهر و نمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

وتم حتي الآن انجاز 85% من أعمال ترميم القصر، وتم الانتهاء من أعمال التدعيم الانشائي لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات والعناصر الزخرفية الموجوده به، واستكمال النواقص من الابواب والشبابيك ونزع جميع الاسقف والكرانيش الجصية ،وترميم الاعمدة الرخاميه والابواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى و التمثال الرخامى بالموقع العام، وقد بلغت تكلفة اعمال المشروع ١٠٠ مليون جنية.
تعاون بين الاستثمار وسفارة بلجيكا للمساهمة في تطوير قصر البارون.. صور
تعاون بين الاستثمار وسفارة بلجيكا للمساهمة في تطوير قصر البارون.. صور
تعاون بين الاستثمار وسفارة بلجيكا للمساهمة في تطوير قصر البارون.. صور
تعاون بين الاستثمار وسفارة بلجيكا للمساهمة في تطوير قصر البارون.. صور
تعاون بين الاستثمار وسفارة بلجيكا للمساهمة في تطوير قصر البارون.. صور

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