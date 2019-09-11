الأطباء: الاعتداء علينا جريمة ضد البشرية

قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة أطباء مصر، والمرشح على مقعد النقيب، إن الاعتداء على الطبيب أثناء العمل يعد جريمة ضد البشرية كما وصفتها الامم المتحدة، مضيفا أن الاعتداء ليس على الأطباء فقط بل على المريض والذي يحتاج رعاية كاملة لشفائه.



وأكد وكيل النقابة، في تصريحات لـصدى البلد، أنه يجب عمل قانون خاص بالاعتداء على الأطقم الطبية وان تغلظ العقوبة، مضيفا أن الدول العربية كالسعودية تضع عقوبة تصل للسجن لمدة عشر سنوات، أو الغرامة التى تصل إلى مليون ريال، والكويت إلى خمس سنوات.



وأشار إلى انه من الضروري تفعيل إدارة تأمين المستشفيات من قبل وزارة الداخلية، لزيادة السيطرة الأمنية، مضيفا انه يجب توفير المستلزمات والاجهزة الطبية والتي هي أساس افتعال المشاكل.



واستعرضت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا عن حالات الاعتداء التي تتعرض لها أطقم العمل الطبية، والمنشآت والتجهيزات الطبية من جانب بعض المواطنين المترددين على تلك المستشفيات، مطالبة بدراسة تغليظ العقوبة على من يرتكب هذه الاعتداءات والتجاوزات.

