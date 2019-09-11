مباريات نارية لريال مدريد بعد التوقف الدولي.. تعرف عليها

انتهت رسميًا فترة التوقف الدولي مساء أمس، أو ما يسمى الفيفا داي، والتي شملت مباريات دولية في مختلف قارات العالم في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022 ، أو التصفيات المؤهلة لبطولة "تصفيات يورو 2020".





وينتظر نادي ريال مدريد مباريات صعبة وقوية ، سواء في الدوري الإسباني ، أو في دوري أبطال أوروبا ، فجدول النادي الملكي في شهر سبتمبر مليء بالمباريات القوية ، ويسعى أبناء الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ، تجنب التعثر في تلك المباريات ، لإعادة النادي لحالته الطبيعية بعد الموسم الماضي الضعيف لهم .





ويعرض لكم "صدى البلد"، مواجهات نادي ريال مدريد في شهر سبتمبر بعد التوقف الدولي.





- ليفانتي في الجولة الرابعة من الدوري الاسباني ، وتقام في الواحدة ظهر يوم السبت القادم ، الموافق 14 سبتمبر.





- باريس سان جيرمان الفرنسي ، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ، وتقام في التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر





- إشبيلية ، في الجولة الخامسة من الدوري الاسباني ، وتقام في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر





- أوساسونا ، في الجولة السادسة من الدوري الاسباني ، وتقام في التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر



