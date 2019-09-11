قبل زفافها على احمد فهمى.. علاقة هنا الزاهد بأسرة طلعت زكريا

وما لا يعرفه الكثيرون أن هناك علاقة عائلية تجمع بين الفنانةوالفنان، حيث أن الأخير كان متزوجا من والدتها لسنوات طويلة ، وكان له دور هام فى تربيتها ورعايتها ، فضلا عن أن هناك علاقة صداقة واخوة تجمع بينوابنيّ طلعت زكريا إيمي وعمر.