قبل زفافها على احمد فهمى.. علاقة هنا الزاهد بأسرة طلعت زكريا

تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد تطبيق التغريدات العالمى تويتر ، قبل دقائق من بدء حفل زفافها على الفنان أحمد فهمى.
عائلة هنا الزاهد
وما لا يعرفه الكثيرون أن هناك علاقة عائلية تجمع بين الفنانة هنا الزاهد والفنان طلعت زكريا ، حيث أن الأخير كان متزوجا من والدتها لسنوات طويلة ، وكان له دور هام فى تربيتها ورعايتها ، فضلا عن أن هناك علاقة صداقة واخوة تجمع بين هنا الزاهد وابنيّ طلعت زكريا إيمي وعمر.
عائلة هنا الزاهد
وما لا يعرفه الكثيرون أن هناك علاقة عائلية تجمع بين الفنانة هنا الزاهد والفنان طلعت زكريا ، حيث أن الأخير كان متزوجا من والدتها لسنوات طويلة ، وكان له دور هام فى تربيتها ورعايتها ، فضلا عن أن هناك علاقة صداقة واخوة تجمع بين هنا الزاهد وابنيّ طلعت زكريا إيمي وعمر.