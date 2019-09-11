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فن

قبل زفافها على احمد فهمى.. علاقة هنا الزاهد بأسرة طلعت زكريا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:31 م
صدى البلد
أحمد البهى
تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد تطبيق التغريدات العالمى تويتر ، قبل دقائق من بدء حفل زفافها على الفنان أحمد فهمى.

عائلة هنا الزاهد 

وما لا يعرفه الكثيرون أن هناك علاقة عائلية تجمع بين الفنانة هنا الزاهد والفنان طلعت زكريا ، حيث أن الأخير كان متزوجا من والدتها لسنوات طويلة ، وكان له دور هام فى تربيتها ورعايتها ، فضلا عن أن هناك علاقة صداقة واخوة تجمع بين هنا الزاهد وابنيّ طلعت زكريا إيمي وعمر. 
قبل زفافها على احمد
إطلالات هنا الزاهد 

وتعد هنا الزاهد من النجمات اللاتى يتمتعن بذوق واستايل مميز فى اختيار الإطلالات والملابس التى تظهر بها سواء فى أعمالها اليومية أو الإطلالات اليومية.

وتفضل هنا الزاهد التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة والأزياء، فهي تعتمد على أختيار الإطلالات والفساتين التى تناسبها وتبرز جمالها.
قبل زفافها على احمد

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