مقطع فيديو يسجل عملية خطف طفل في مكة المكرمة.. والسلطات تكشف الحقيقة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية اليوم مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص يقتادون طفلًا لوضعه في الحقيبة الخلفية لسيارة.



وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، أكدت محافظة جدة أن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء عبارة عن "مزحة" بين مجموعة من الطلاب.



وقالت محافظة جدة عبر حسابها الرسمي على (تويتر) "الجهات الأمنية والتعليم: لم يردنا بلاغ اختطاف طفل محافظة جدة وأن المقطع المتداول تمت مباشرته وبات أشبه بالمزحة حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالبًا لوضعه في مؤخرة مركبة تستقلها مجموعة أخرى".



وأهابت المحافظة برفع مستوى الوعي المجتمعي من ذلك.



من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان (حي الأجواد أمام مدرسة نجد الابتدائية يوم الاثنين 1441/1/10، مجموعة من الأولاد هجموا على طفل وأركبوه السيارة بالقوة)، فإن الجهات الأمنية لم تتلق أي بلاغ عن قضية اختطاف ذات صلة بهذه الواقعة، وبالتحري عنها في ضوء ما توفر بمقطع الفيديو المتداول، تم بتوفيق الله تحديد الأطراف المشاركة، (5) خمسة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، وأخذ إفاداتهم التي أوضحوا من خلالها أن المشهد كان مزاحًا بينهم .



وباشرت الجهات المختصة استكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.