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رياضة

فرج عامر: عين الحسود تضرب نادي سموحة.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:57 م
فرج عامر
فرج عامر
منار نور
أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن مروره والمدير الفنى للنادى بوعكه صحيه.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر: " ‏عين الحسود تضرب نادي سموحةً رئيس النادي والمدير الفني يمران بوعكة صحية وبالرغم من ذلك يتحاملان علي نفسيهما من اجل النادي" .

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة على مياه البحيرة بنتيجة 4-1 فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم على ملعب نادي سموحة فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

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