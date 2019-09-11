فرج عامر: عين الحسود تضرب نادي سموحة.. تعرف على التفاصيل

عين الحسود تضرب نادي سموحةً رئيس النادي والمدير الفني يمران بوعكة صحية وبالرغم من ذلك يتحمالا علي نفسيهما من اجل نادي سموحة — Farag Amer (@FaragAmer_) September 11, 2019

أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن مروره والمدير الفنى للنادى بوعكه صحيه.وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر: " ‏عين الحسود تضرب نادي سموحةً رئيس النادي والمدير الفني يمران بوعكة صحية وبالرغم من ذلك يتحاملان علي نفسيهما من اجل النادي" .وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة على مياه البحيرة بنتيجة 4-1 فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم على ملعب نادي سموحة فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.