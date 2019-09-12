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توك شو

قيادي منشق: الإخوان صورا لي أن الأمن سيقبض علي فور عودتي لمصر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:52 ص
عماد ابو هاشم
عماد ابو هاشم
هاني حسين
قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عن الجماعة الإرهابية، إنه بعدما تأكد من كذب وادعاء جماعة الإخوان قرر العودة إلى مصر.

وأضاف عماد أبو هاشم، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان كانت تحاول إعدادي كي أحلف اليمين، وتنفيذ الأوامر من دون نقاش، ولكني رفض هذا الأمر.

وتابع عماد أبو هاشم "كان أمامي خيار بالبقاء في تركيا وترك جماعة الإخوان وعدم التحدث وأن أمارس حياتي بصورة طبيعية ولكنني رفضت هذا الأمر أيضًا".

ووجه عماد أبو هاشم حديثه إلى الإعلامي أحمد موسى "بعد المداخلة الهاتفية معك منذ قرابة عام وكشف فضائح الإخوان تلقيت مئات الرسائل من المصريين يدعون لي ويتمنون عودته إلى مصر"، مضيفا "جماعة الإخوان روجت شائعات بأن أجهزة الأمن سوف تفترسني وتلقى القبض عليّ فور عودتي إلى مصر، ولكن هذا لم يحدث مطلقا وكان هناك استقبال طيب".

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