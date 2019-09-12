اخبار التوك شو.. قيادي إخواني منشق يفجر مفاجأة حول نتيجة انتخابات 2012.. مخطط خبيث ينفذه الإخوان داخل مصر.. أصالة تكشف حقيقة حذف أحلام من صفحتها

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأربعاء، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
3000 وحدة إسكان اجتماعي في أرض مطار إمبابة.. اعرف موعد الطرح
قال عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة بدأت في تطوير العديد من المناطق، ومنها عين الصيرة وأرض الوراق.
وأضاف عبد المطلب عمارة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم تطوير منطقة ارض مطار امبابة، وسيتم طرح 3000 وحدة إسكان اجتماعي بالمنطقة، إضافة إلى إنشاء مول تجاري.
وأكمل عبد المطلب عمارة:" سيتم الإعلان عن 3000 وحدة إسكان اجتماعي خلال أسبوع، وسنبدأ في إنشاء وحدات مشروع جنة مطلع عام 2020".
وفرنا 900 مليون دولار واردات.. الحكومة: انخفاض معدل التضخم لـ 6.7% واسعار السلع لم ترتفع
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معدل التضخم وصل إلى 6.7 % في أغسطس 2019، بينما في أغسطس من العام الماضي كان 13.5 %.
وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" انخفاض معدل التضخم يعني انخفاض أسعار السلع".
وتابع نادر سعد:" نؤكد أن أسعار السلع الأساسية لم يحدث فيها أي تغيير، وانخفاض معدل التضخم سببه انخفاض أسعار السلع الأساسية وتراجع أسعار سلة الخضروات والفاكهة".
وأكمل نادر سعد:" انخفاض واردات مصر في شهر يونيو 2019 بمقدار 900 مليون دولار، وذلك يدل على أن الدولة وفرت 900 مليون دولار".
عبد المحسن سلامة: هذه الاسباب جعلت الجنيه يتحسن أمام الدولار
أكد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن العملات لا تنخفض او ترتفع بقرار الا في النظم الشمولية التي تؤدي الي فرض سعر معين للعملة المحلية وهذا أكبر خطأ لأنه يؤدي إلى فتح السوق السوداء للعملة.
وقال "عبد المحسن سلامة " خلال لقائه في برنامج " حديث المساء " المذاع علي قناة " ام بي سي مصر " ان وضع الجنيه المصرى شهد تحسنا كبيرا في سوق الصرافة بناء علي مجموعة من الخطوات الاقتصادية التي أدت الي تحسن الاقتصاد المصري، كما أدت الي ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية في الاقتصاد المصري وايضًا ادت الي عودة الاستثمارات الاجنبية الي مصر والي زيادة تحويلات المصريين من الخارج الي مصر.
البسوا طرح.. احمد موسى: على كل إخواني وضع وجهه في الأرض يا خونة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عناصر الإخوان يستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي من أجل الهجوم على الدولة المصرية في محاولة منهم لإسقاط الدولة وهز أركانها.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المستشار محمد شيرين فهمي قاضي قضية التخابر أكد أن جماعة الإخوان تخابرت مع دول اجنبية.
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" على كل إخواني يحط وشه في الأرض ويلبس طرحة، والقضاء قال إنكم عملاء وخونة وبعتم الوطن وليس عليكم علاقة بالدين".
أحمد موسى يكشف عن مخطط خطير تنفذه الإخوان الإرهابية داخل مصر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تنشر عناصرها لركوب وسائل النقل العام من أجل نشر الشائعات والأكاذيب بين جموع المصريين.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف العودة بمصر إلى الخلف بالتعاون مع أجهزة استخباراتية أجنبية.
أصالة: مصر وطن للجميع وفيها الحياة الحقيقية.. وهذه هي مشكلتي الوحيدة
الت الفنانة أصالة، إنها تعيش في مصر من حسن حظها، مشيرة إلى أن أبنائها يدرسون في مصر، وزوجها يعمل في مصر أيضا.
وأضافت الفنانة أصالة، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن المشكلة التي تواجهها في مصر هي الزحمة فقط، قائلة: "مصر فيها الحياة الحقيقية، وكل أشكال الناس، ووطن للجميع".
اللي يعملي بلوك أعمله بلوكين.. أصالة تكشف حقيقة حذف أحلام من على صفحتها
الت الفنانة أصالة، إنها تود أن يعرف الجميع حياتها بكل ما تعني، وكل ما تحمل من مواقف جادة، ومواقف عادية، مؤكدة: "ذلك هو السبب الرئيسي لمشاكلي".
وأضافت الفنانة أصالة، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» قائلة: "أنا ماسكة نفسي جدا، وده بيزعجني جدا لكتماني عن الرد عن اللي بيغلط فيا".
وأوضحت الفنانة أصالة، أنا اللي يقولي شو بقوله شويين، واللي يعملي بلوك اعمله بلوكين"، واللي يقوله بحبك أحبه حبين، ده حالي ودي حياتي".
وتابعت: "الفنانة أحلام عملتلي بلوك، لكن انا مقدرة انزعاجها، ويمكن عندها حق، وأنا ساعات بغلط، قائلة: "اتنشر اشاعة اني عملت بلوك للفنانة أحلام، لكن هذا الامر غير صحيح".
تفاصيل هروب طفلة 15 عاما من زوجها واللجوء للشرطة بالشرقية
قال صبري عثمان مدير نجدة الطفل ان مشكلة زواج الاطفال فى استمرار نظرا لأنه لا يوجد رادع وقانون يجرم زواج الأطفال .
واضاف عثمان فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى ام سى" ان الطفلة التى هربت من اهلها وزوجها بالشرقية وسلمت نفسها للشرطة عمرها 15 عاما والاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وعمها ضغط عليها اكثر من مرة للزواج وكانت ترفض .
وتابع ان الطفلة تعرضت للضرب والتعذيب حتى اضطرت ان تتزوج هذا الشخص مجبرة وهو اكبر منها بـ 30 عاما .
قيادي إخواني منشق يفجر مفاجأة حول نتيجة انتخابات 2012
قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عن الجماعة الإرهابية، إن حركة قضاة من أجل مصر كانت تعقد اجتماعاتها في مقرات محمد البرادعي.
وأضاف عماد أبو هاشم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جماعة الإخوان لم تحصل على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها المعزول الراحل مرسي في عام 2012 من القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات.
وتابع عماد ابو هاشم:" جماعة الإخوان الارهابية حصلت على نتائج الإنتخابات من غرفة عمليات الإخوان وليس من القضاة المشرفين على الانتخابات كما أعلنوا آنذاك"
إن لم تكن معنا فسوف تموت.. قيادي منشق يكشف عقيدة جماعة الإخوان الإرهابية
قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عن الجماعة الإرهابية، إن تقنيات جماعة الإخوان متقدمة تستخدم على مستوى الدول.
وأضاف عماد أبو هاشم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:"هناك أمر مباشر من حسن البنا بالتحريض على القتل والدم وذلك عندما قال أنه سيعرض عقيدة الإخوان على الحكام والمسؤولين وإن رفضوها فسيطلق حرب عليهم".
وتابع عماد أبو هاشم:" الإخوان يكفرون كل من لا ينتمي إليهم ويتبعون قاعدة إن لم تكن معنا فأنت تموت"، مضيفا:" الإخوان لديهم كم هائل من العدائية بسبب رسائل حسن البنا التي تحرض على القتل والدم "
3000 وحدة إسكان اجتماعي في أرض مطار إمبابة.. اعرف موعد الطرح
قال عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة بدأت في تطوير العديد من المناطق، ومنها عين الصيرة وأرض الوراق.
وأضاف عبد المطلب عمارة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم تطوير منطقة ارض مطار امبابة، وسيتم طرح 3000 وحدة إسكان اجتماعي بالمنطقة، إضافة إلى إنشاء مول تجاري.
وأكمل عبد المطلب عمارة:" سيتم الإعلان عن 3000 وحدة إسكان اجتماعي خلال أسبوع، وسنبدأ في إنشاء وحدات مشروع جنة مطلع عام 2020".
وفرنا 900 مليون دولار واردات.. الحكومة: انخفاض معدل التضخم لـ 6.7% واسعار السلع لم ترتفع
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معدل التضخم وصل إلى 6.7 % في أغسطس 2019، بينما في أغسطس من العام الماضي كان 13.5 %.
وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" انخفاض معدل التضخم يعني انخفاض أسعار السلع".
وتابع نادر سعد:" نؤكد أن أسعار السلع الأساسية لم يحدث فيها أي تغيير، وانخفاض معدل التضخم سببه انخفاض أسعار السلع الأساسية وتراجع أسعار سلة الخضروات والفاكهة".
وأكمل نادر سعد:" انخفاض واردات مصر في شهر يونيو 2019 بمقدار 900 مليون دولار، وذلك يدل على أن الدولة وفرت 900 مليون دولار".
عبد المحسن سلامة: هذه الاسباب جعلت الجنيه يتحسن أمام الدولار
أكد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن العملات لا تنخفض او ترتفع بقرار الا في النظم الشمولية التي تؤدي الي فرض سعر معين للعملة المحلية وهذا أكبر خطأ لأنه يؤدي إلى فتح السوق السوداء للعملة.
وقال "عبد المحسن سلامة " خلال لقائه في برنامج " حديث المساء " المذاع علي قناة " ام بي سي مصر " ان وضع الجنيه المصرى شهد تحسنا كبيرا في سوق الصرافة بناء علي مجموعة من الخطوات الاقتصادية التي أدت الي تحسن الاقتصاد المصري، كما أدت الي ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية في الاقتصاد المصري وايضًا ادت الي عودة الاستثمارات الاجنبية الي مصر والي زيادة تحويلات المصريين من الخارج الي مصر.
البسوا طرح.. احمد موسى: على كل إخواني وضع وجهه في الأرض يا خونة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عناصر الإخوان يستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي من أجل الهجوم على الدولة المصرية في محاولة منهم لإسقاط الدولة وهز أركانها.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المستشار محمد شيرين فهمي قاضي قضية التخابر أكد أن جماعة الإخوان تخابرت مع دول اجنبية.
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" على كل إخواني يحط وشه في الأرض ويلبس طرحة، والقضاء قال إنكم عملاء وخونة وبعتم الوطن وليس عليكم علاقة بالدين".
أحمد موسى يكشف عن مخطط خطير تنفذه الإخوان الإرهابية داخل مصر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تنشر عناصرها لركوب وسائل النقل العام من أجل نشر الشائعات والأكاذيب بين جموع المصريين.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف العودة بمصر إلى الخلف بالتعاون مع أجهزة استخباراتية أجنبية.
أصالة: مصر وطن للجميع وفيها الحياة الحقيقية.. وهذه هي مشكلتي الوحيدة
الت الفنانة أصالة، إنها تعيش في مصر من حسن حظها، مشيرة إلى أن أبنائها يدرسون في مصر، وزوجها يعمل في مصر أيضا.
وأضافت الفنانة أصالة، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن المشكلة التي تواجهها في مصر هي الزحمة فقط، قائلة: "مصر فيها الحياة الحقيقية، وكل أشكال الناس، ووطن للجميع".
اللي يعملي بلوك أعمله بلوكين.. أصالة تكشف حقيقة حذف أحلام من على صفحتها
الت الفنانة أصالة، إنها تود أن يعرف الجميع حياتها بكل ما تعني، وكل ما تحمل من مواقف جادة، ومواقف عادية، مؤكدة: "ذلك هو السبب الرئيسي لمشاكلي".
وأضافت الفنانة أصالة، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» قائلة: "أنا ماسكة نفسي جدا، وده بيزعجني جدا لكتماني عن الرد عن اللي بيغلط فيا".
وأوضحت الفنانة أصالة، أنا اللي يقولي شو بقوله شويين، واللي يعملي بلوك اعمله بلوكين"، واللي يقوله بحبك أحبه حبين، ده حالي ودي حياتي".
وتابعت: "الفنانة أحلام عملتلي بلوك، لكن انا مقدرة انزعاجها، ويمكن عندها حق، وأنا ساعات بغلط، قائلة: "اتنشر اشاعة اني عملت بلوك للفنانة أحلام، لكن هذا الامر غير صحيح".
تفاصيل هروب طفلة 15 عاما من زوجها واللجوء للشرطة بالشرقية
قال صبري عثمان مدير نجدة الطفل ان مشكلة زواج الاطفال فى استمرار نظرا لأنه لا يوجد رادع وقانون يجرم زواج الأطفال .
واضاف عثمان فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى ام سى" ان الطفلة التى هربت من اهلها وزوجها بالشرقية وسلمت نفسها للشرطة عمرها 15 عاما والاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وعمها ضغط عليها اكثر من مرة للزواج وكانت ترفض .
وتابع ان الطفلة تعرضت للضرب والتعذيب حتى اضطرت ان تتزوج هذا الشخص مجبرة وهو اكبر منها بـ 30 عاما .
قيادي إخواني منشق يفجر مفاجأة حول نتيجة انتخابات 2012
قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عن الجماعة الإرهابية، إن حركة قضاة من أجل مصر كانت تعقد اجتماعاتها في مقرات محمد البرادعي.
وأضاف عماد أبو هاشم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جماعة الإخوان لم تحصل على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها المعزول الراحل مرسي في عام 2012 من القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات.
وتابع عماد ابو هاشم:" جماعة الإخوان الارهابية حصلت على نتائج الإنتخابات من غرفة عمليات الإخوان وليس من القضاة المشرفين على الانتخابات كما أعلنوا آنذاك"
إن لم تكن معنا فسوف تموت.. قيادي منشق يكشف عقيدة جماعة الإخوان الإرهابية
قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عن الجماعة الإرهابية، إن تقنيات جماعة الإخوان متقدمة تستخدم على مستوى الدول.
وأضاف عماد أبو هاشم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:"هناك أمر مباشر من حسن البنا بالتحريض على القتل والدم وذلك عندما قال أنه سيعرض عقيدة الإخوان على الحكام والمسؤولين وإن رفضوها فسيطلق حرب عليهم".
وتابع عماد أبو هاشم:" الإخوان يكفرون كل من لا ينتمي إليهم ويتبعون قاعدة إن لم تكن معنا فأنت تموت"، مضيفا:" الإخوان لديهم كم هائل من العدائية بسبب رسائل حسن البنا التي تحرض على القتل والدم "