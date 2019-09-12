الصور الأولى من حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

نشرت إحدى الصفحات الداعمة للثنائي الشهير احمد فهمى وهنا الزاهد، صورًا من حفل زفافهما المقام الآن في أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور نجوم الفن.





وكان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد"، قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية "دبي"، أن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وخلال الشهور الأخيرة كان كل أسبوع له بروفة خاصة.





وأكد سامو هجرس أنها فضلت شكل الورود في الفستان وتم تصميمه على هذا الشكل ولكن بعد الانتهاء منه لم يلق إعجابها كما أنه لم يعجبه هو الآخر وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.