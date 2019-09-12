احمد فهمى يستعيد ذكريات مسلسل ريح المدام مع اكرم حسنى في حفل زفافه ..فيديو

نشرت الإعلامية منى الشاذلى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو للفنان احمد فهمي وهو يرقص مع الفنان اكرم حسني في حفل زفافه على هنا الزاهد، ليستعيدا ذكريات مسلسل "ريح المدام" الذي قدماه معًا في رمضان 2017.





كان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد"، قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، المذاع عبر فضائية "دبي"، إن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وكان كل أسبوع له بروفة خاصة.





وأكد أنها فضلت شكل الورود في الفستان، وتم تصميمه على هذا الشكل، ولكن بعد الانتهاء منه لم يلقَ إعجابها، كما أنه لم يعجبه هو الآخر، وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.





وحضر حفل الزفاف احمد عز، كريم عبد العزيز، مصطفى شعبان، عمرو سعد، اشرف عبد الباقي، محمد هنيدي ، دنيا سمير غانم وغيرهم.