بكاء وتأثر هنا الزاهد ووالدتها في حفل زفافها على احمد فهمى ..فيديو

انتشر فيديو للفنانة هنا الزاهد ووالدتها وشقيقتها فرح وهن يبكين على أنغام أغنية "بنتي وحبيبتي" للفنان مدحت صالح خلال حفل زفاف هنا الزاهد على الفنان احمد فهمي.





وظهرت هنا الزاهد في الفيديو الذي نشر في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تحتضن والدتها وتبكي متأثرة بهذه اللحظة الخاصة.





وكان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد"، قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، المذاع عبر فضائية "دبي"، إن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وكان كل أسبوع له بروفة خاصة.



