اخبار الرياضة.. ميسى يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة.. الجبلاية تجري قرعة الدوري اليوم.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا

نشر موقع صدى البلد ، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي :
1-ميسى يحسم الجدل ويكشف موقفه النهائي من الرحيل عن برشلونة
علق ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني على إمكانية رحيله عن البرسا في الفترة المقبلة على غرار منافسه كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق، في حوار قام به مع صحيفة "سبورت"، مشيرًا إلى أن عقده يسمح له بالرحيل في نهاية شهر يونيو من كل عام.
2-ايهاب جلال الأقرب.. سيف زاهر يعلن موعد الإعلان الرسمي لمدرب المنتخب
أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يرفض إقامة مباراة السوبر المحلي يوم 20 سبتمبر على ملعب السلام، مطالبا اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتغيير الملعب فورا.
7-بـ مقطع فيديو كوميدي صديقة رونالدو تواصل الاحتفال بتألقه أمام ليتوانيا
8-مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا حال رغبته في الانضمام لـ الاهلى
1-ميسى يحسم الجدل ويكشف موقفه النهائي من الرحيل عن برشلونة
علق ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني على إمكانية رحيله عن البرسا في الفترة المقبلة على غرار منافسه كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق، في حوار قام به مع صحيفة "سبورت"، مشيرًا إلى أن عقده يسمح له بالرحيل في نهاية شهر يونيو من كل عام.
2-ايهاب جلال الأقرب.. سيف زاهر يعلن موعد الإعلان الرسمي لمدرب المنتخب
كشف الإعلامي سيف زاهر عن الأقرب لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم وموعد الإعلان الرسمي عن اسم المدرب الجديد خاصة أن الأسماء المرشحة تم إعلانها من قبل
3- اتحاد الكرة المصري يجري قرعة الدوري الممتاز اليوم
3- اتحاد الكرة المصري يجري قرعة الدوري الممتاز اليوم
أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، إجراء قرعة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 اليوم، الخميس، في أحد فنادق الزمالك.
4-رغم انتقاله لـ طلائع الجيش.. الصفاقسي يتمسك بـ عمرو جمال
4-رغم انتقاله لـ طلائع الجيش.. الصفاقسي يتمسك بـ عمرو جمال
أعلن نادي طلائع الجيش تعاقده رسميًا مع عمرو جمال؛ مهاجم الأهلي، لمدة موسمين مقبلين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2020 / 2021.
5-يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا ..شاهد
5-يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا ..شاهد
نشر تركي آل الشيخ مالك نادى بيراميدز سابقا؛ تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
6-طالب بتخفيض العدد.. مرتضى منصور: هناك احتقان بين جمهور الاهلى والزمالك قبل السوبر
6-طالب بتخفيض العدد.. مرتضى منصور: هناك احتقان بين جمهور الاهلى والزمالك قبل السوبر
أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يرفض إقامة مباراة السوبر المحلي يوم 20 سبتمبر على ملعب السلام، مطالبا اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتغيير الملعب فورا.
7-بـ مقطع فيديو كوميدي صديقة رونالدو تواصل الاحتفال بتألقه أمام ليتوانيا
8-مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا حال رغبته في الانضمام لـ الاهلى
وجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق السابق المنضم حديثا لـ افيس البرتغالي حال رغبته في العودة للدوري المصري والانضمام للأهلى.
9-كواليس إقالة المدير المالى من اتحاد الكرة بـ أوامر الفيفا
9-كواليس إقالة المدير المالى من اتحاد الكرة بـ أوامر الفيفا