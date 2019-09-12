اخبار الرياضة.. ميسى يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة.. الجبلاية تجري قرعة الدوري اليوم.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا

1-ميسى يحسم الجدل ويكشف موقفه النهائي من الرحيل عن برشلونة





2-ايهاب جلال الأقرب.. سيف زاهر يعلن موعد الإعلان الرسمي لمدرب المنتخب





علق ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني على إمكانية رحيله عن البرسا في الفترة المقبلة على غرار منافسه كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق، في حوار قام به مع صحيفة "سبورت"، مشيرًا إلى أن عقده يسمح له بالرحيل في نهاية شهر يونيو من كل عام.





3- اتحاد الكرة المصري يجري قرعة الدوري الممتاز اليوم



كشف الإعلامي سيف زاهر عن الأقرب لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم وموعد الإعلان الرسمي عن اسم المدرب الجديد خاصة أن الأسماء المرشحة تم إعلانها من قبل





4-رغم انتقاله لـ طلائع الجيش.. الصفاقسي يتمسك بـ عمرو جمال



أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، إجراء قرعة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 اليوم، الخميس، في أحد فنادق الزمالك.





5-يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا ..شاهد



أعلن نادي طلائع الجيش تعاقده رسميًا مع عمرو جمال؛ مهاجم الأهلي، لمدة موسمين مقبلين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2020 / 2021.





6-طالب بتخفيض العدد.. مرتضى منصور: هناك احتقان بين جمهور الاهلى والزمالك قبل السوبر نشر تركي آل الشيخ مالك نادى بيراميدز سابقا؛ تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".





9-كواليس إقالة المدير المالى من اتحاد الكرة بـ أوامر الفيفا



وجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق السابق المنضم حديثا لـ افيس البرتغالي حال رغبته في العودة للدوري المصري والانضمام للأهلى.

نشر موقع صدى البلد ، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي :