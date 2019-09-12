ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الرياضة.. ميسى يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة.. الجبلاية تجري قرعة الدوري اليوم.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
ياسمين تيسير
نشر موقع صدى البلد ، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي :

1-ميسى يحسم الجدل ويكشف موقفه النهائي من الرحيل عن برشلونة

علق ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني على إمكانية رحيله عن البرسا في الفترة المقبلة على غرار منافسه كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق، في حوار قام به مع صحيفة "سبورت"، مشيرًا إلى أن عقده يسمح له بالرحيل في نهاية شهر يونيو من كل عام.

2-ايهاب جلال الأقرب.. سيف زاهر يعلن موعد الإعلان الرسمي لمدرب المنتخب

كشف الإعلامي سيف زاهر عن الأقرب لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم وموعد الإعلان الرسمي عن اسم المدرب الجديد خاصة أن الأسماء المرشحة تم إعلانها من قبل

3- اتحاد الكرة المصري يجري قرعة الدوري الممتاز اليوم

أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، إجراء قرعة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 اليوم، الخميس، في أحد فنادق الزمالك.

4-رغم انتقاله لـ طلائع الجيش.. الصفاقسي يتمسك بـ عمرو جمال

أعلن نادي طلائع الجيش تعاقده رسميًا مع عمرو جمال؛ مهاجم الأهلي، لمدة موسمين مقبلين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2020 / 2021.

5-يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا ..شاهد

نشر تركي آل الشيخ مالك نادى بيراميدز سابقا؛ تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

6-طالب بتخفيض العدد.. مرتضى منصور: هناك احتقان بين جمهور الاهلى والزمالك قبل السوبر

أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يرفض إقامة مباراة السوبر المحلي يوم 20 سبتمبر على ملعب السلام، مطالبا اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتغيير الملعب فورا.

7-بـ مقطع فيديو كوميدي صديقة رونالدو تواصل الاحتفال بتألقه أمام ليتوانيا

8-مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا حال رغبته في الانضمام لـ الاهلى

وجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق السابق المنضم حديثا لـ افيس البرتغالي حال رغبته في العودة للدوري المصري والانضمام للأهلى.

9-كواليس إقالة المدير المالى من اتحاد الكرة بـ أوامر الفيفا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز الرياضة.. مفاوضات الأهلي مع إسلام عيسى.. وتعليق مرتضى منصور على موعد القمة

حصاد الكرة العالمية السبت 13 - 7 - 2019

اخبار الرياضة.. اتجاه للاطاحة بـ لاسارتي.. وتركى يهنئ بيراميدز.. وخناقة عمرو السولية

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا حال رغبته في الانضمام لـ الاهلى

احمد فهمى وهنا الزاهد يرقصان على أغنية يا ناس في حفل زفافهما ..فيديو

منى الشاذلى تنشر صورة مع والدة احمد فهمى من حفل زفافه

بمواصفات خيالية.. جوجل تطلق أفضل هاتف في العالم منتصف أكتوبر المقبل

عضو مجلس إدارة الاهلى فى حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمى ..صور

اخبار الفن والفنانين.. محمد حماقي يحيي حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد والنجمة تظهر بفستانين.. نجوم لبنان ينعون سيمون اسمر

يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا ..شاهد

مرتضى منصور يكشف السر وراء عقوبة اتحاد الكرة على شيكابالا

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا حال رغبته في الانضمام لـ الاهلى

عقب إهانته جماهير الأهلى.. مصطفى يونس: شيكابالا لاعب موهوب ومميز

طالب بتخفيض العدد.. مرتضى منصور: هناك احتقان بين جمهور الاهلى والزمالك قبل السوبر

رغم انتقاله لـ طلائع الجيش.. الصفاقسي يتمسك بـ عمرو جمال

اخبار الرياضة.. ميسى يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة.. الجبلاية تجري قرعة الدوري اليوم.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا

عضو مجلس إدارة الاهلى فى حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمى ..صور

موعد حفل قرعة الدوري الممتاز موسم 2019 / 2020

ايهاب جلال الأقرب.. سيف زاهر يعلن موعد الإعلان الرسمي لمدرب المنتخب

مرتضى منصور يستعين بـ مقطع فيديو للتأكيد على رفض هجوم جماهير الزمالك على الأهلى

ضحك ولعب وجد.. كواليس سفر بعثة الزمالك من القاهرة لـ داكار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

إطلالة جديدة.. هنا الزاهد تغير فستانها في حفل زفافها على احمد فهمى ..صور

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور