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مرأة

بسبب إطلالتها الأخيرة .. فنانة شهيرة تثير الجدل حول حملها

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:18 م
لارا
لارا
قسم المرأه
شاركت الفنانة لارا اسكندر، صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جذابة للغاية، وعلق أحد المتابعين قائلاً: "بطنك في الصورة تقول إنك حامل".

وظهرت لارا بفستان أبيض رقيق، ووضعت ميكب بالألوان الترابية التي تناسب بشرتها وأبرزت جمال عينيها بالماسكارا.

ولم تتكلف لارا في اختيار الإكسسوارات واكتفت بقرط على شكل دائرة وخاتم وإسورة رقيقة ذهبية اللون، وجمعت شعرها البني على جانب من كتفها مما أبرز جمال إطلالتها.

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