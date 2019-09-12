حزب الليكود يكشف حقيقة تصريحات نتنياهو بشأن ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة

كشف المتحدث باسم حزب الليكود، اليوم الخميس، حقيقة التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية.



وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت"، فقد اعترف المتحدث باسم حزب الليكود، يوناتان أوريخ، أن أجزاء من البيان الدراماتيكي الذي ألقاه نتنياهو، والذي أعلن فيه نيته فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، ما هو إلا دعاية انتخابية.



وأضاف أوريخ، أن هناك أجزاء أضافها نتنياهو بنفسه في وقت إلقاء البيان، دون أن يتم التنسيق بشأنها مسبقا.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد ألقى بيانا، أمس الأربعاء، تعهد خلاله بضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، في حال فوزه في الانتخابات المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري.

