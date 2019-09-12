رئيس الأهلي يتمسك بـ أمير توفيق ويرفض رحيله

تمسكت إدارة الأهلي بمدير التسويق والتعاقدات أمير توفيق ورفضت رحيله خلال الفترة الحالية.



وتلقي أمير توفيق عرضًا لتولي مسئولية إدارة التسويق باتحاد الكرة خلال الأيام الأخيرة.



وكشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب تمسك بأمير توفيق لحاجة النادي له في الفترة المقبلة.



وقالت المصادر ان الخطيب يري في أمير توفيق كادرا إداريا مميزا لمستقبل القلعة الحمراء بعد نضوجه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.