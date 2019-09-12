مقتل وإصابة 17 شخصًا جرّاء انفجار عبوة ناسفة جنوبي تركيا

قُتل أربعة أشخاص وأصيب 13 آخرون جرّاء انفجار عبوة ناسفة على أحد الطرق جنوب شرقي تركيا.



ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم /الخميس/ عن مسؤولين أتراك قولهم إن عناصر من الأكراد قاموا بزرع عبوة ناسفة على جانب أحد الطرق بالقرب من بلدة كولب جنوبي البلاد، مضيفة أنه أثناء مرور إحدى السيارات التي تقل قرويين عائدين من العمل انفجرت هذه العبوة؛ ما نتج عنه مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين.



وأوضحت (إيه.بي.سي.نيوز) أن الانفجار تسبب في فقدان السائق للسيطرة على مركبته؛ ما أدى إلى انحرافها عن مسارها ووقوع الحادث، من دون التطرق للمزيد.



يُشار إلى أن حزب العمال الكردستاني ينشط في جنوب شرق تركيا، حيث تسكن غالبية كردية، كما أن له قواعد خلفية في المناطق الجبلية شمال العراق.