ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليمات خاصة من فايلر لمهاجمي ولاعبي وسط الأهلي

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:32 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي علي الإشراف بنفسه على فقرة خاصة لمهاجمي الفريق ولاعبي وسط الملعب للتعامل مع مدافعي المنافس وحرص فايلر علي ايقاف التدريبات وتوجيه اللاعبين نحو كيفيه التعامل مع الكره سواء في حاله الهجوم او الدفاع.

وطلب المدير الفني من اللاعبين ضروره الانتشار داخل الملعب وعدم ترك مساحات خاليه للمنافس.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني ضمن منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال افريقيافي المباراه المقرر اقامتها في السادسه من مساء السبت بتوقيت القاهرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلي الجديد .. جلسة خاصة لـ فايلر مع لاعبي الأهلي

محاضرة لـ فايلر مع لاعبي الأهلي

استعدادا لمواجهة كانو سبورت.. تعرف على طلب فايلر من جهازه المعاون فى مران الأهلى

تفاصيل جلسة فايلر مع لاعبى الاهلى قبل بداية المران

رد فعل غريب من فايلر بعد عملية تصحيح الأخطاء في مران الاهلي

محاضرة فنية بالفيديو للأهلي قبل مباراة كانو سبورت الغيني

ترشيحاتنا

بـ ميك اب أورانج.. اسما شريف منير بـ لوك جديد

كيف انتقل عمرو جمال إلى طلائع الجيش رغم توقيعه لـ الصفاقسى.. مصادر تجيب

ليس تحرشا.. قصة بيرين جوني الباحثة عن الشهرة على حساب محمد النني

مباريات نادي الزمالك في قرعة الدوري المصري 2020

هذه أفضل أيام برج العذراء والميزان.. فيديو

للنساء.. احذرى| التعرق المفرط علامة على إصابتك بهذا المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكت ولا بورنص.. نانسي عجرم بإطلالة غريبة على البحر

مي سليم تظهر بإطلالة أنيقة تبهر الجمهور

بـ ملابس الشاطئ ..داليا مصطفى تنشر سيلفي مع زوجها