تعليمات خاصة من فايلر لمهاجمي ولاعبي وسط الأهلي

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي علي الإشراف بنفسه على فقرة خاصة لمهاجمي الفريق ولاعبي وسط الملعب للتعامل مع مدافعي المنافس وحرص فايلر علي ايقاف التدريبات وتوجيه اللاعبين نحو كيفيه التعامل مع الكره سواء في حاله الهجوم او الدفاع.



وطلب المدير الفني من اللاعبين ضروره الانتشار داخل الملعب وعدم ترك مساحات خاليه للمنافس.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني ضمن منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال افريقيافي المباراه المقرر اقامتها في السادسه من مساء السبت بتوقيت القاهرة.