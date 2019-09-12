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أخبار العالم

نقل زين العابدين بن علي إلى المستشفى بالسعودية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:28 م
الرئيس التونسي الأسبق
الرئيس التونسي الأسبق
رويترز
قال محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لرويترز إن بن علي يعاني "أزمة صحية" وتم نقله للمستشفى في السعودية، حيث يقيم في منفاه منذ ثورة 2011 التي أطاحت به بعد 23 عاما من حكم البلاد.

وتجري تونس يوم الأحد المقبل انتخابات رئاسية مبكرة بينما تواصل طريقها نحو الديمقراطية الكاملة منذ الاحتجاجات الشعبية التي أزاحت الرئيس بن علي (83 عاما) عن الحكم وفجرت انتفاضات الربيع العربي في المنطقة.

وهذه أول مرة منذ الإطاحة ببن علي قبل نحو ثماني سنوات التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية. ولم يصدر بن علي بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.

وقال منير بن صالحة محامي بن علي لرويترز: "أبلغتني ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى وهو يعاني زمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن".

ولم يعط بن صالحة مزيدا من التفاصيل عن وضع بن علي الصحي.

وفي 2011 قضت محكمة تونس على بن علي بالسجن غيابيا لمدة 35 عاما بتهم من الفساد المالي إلى التعذيب.

وبعد ذلك أيضا قضت محكمة عسكرية بسجنه 20 عاما بتهم التحريض على القتل والنهب.

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