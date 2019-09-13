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فن

اخبار الفن | دينا الشربينى تعترف بالزواج من عمرو دياب.. زينة تعتذر لـ أنغام

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:21 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب
أعلنت الفنانة دينا الشربيني للمرة الأولى عبر مكتبها الإعلامي زواجها من عمرو دياب بعد رحلة من الشائعات، وأكدت أنها تزوجت بالفعل من عمرو دياب، واصفا إياها فى بيان صحفى بـ "زوجة عمرو دياب".

وجهت رسالة لتوءمها.. زينة تعتذر لـ انغام
حرصت النجمة زينة على الإعتذار للنجمة أنغام عقب قيامها بغناء مقاطع من أغنيتها "ياريتك فاهمنى" من ألبومها الجديد حالة خاصة جدا، الذى لاقى نجاحا كبيرا عقب طرحه فى الأسواق مؤخرا.

بعد شائعة وفاته.. شاهد.. أحدث ظهور للفنان الكبير محمود ياسين وماذا قال ؟
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى مقطعا مصورا للنجم الكبير محمود ياسين فى أحدث ظهور له بعد العديد من الشائعات التى طالته مؤخرا يوجه خلاله رسالة خاصة لجمهوره.

ملكة جمال الكون.. 5 معلومات عن دارين حلمى خطيبة تامر عاشور
أثار نبأ خطوبة المطرب تامر عاشور من دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019 الجدل على وسائل التواصل الإجتماعى، بعد أن قرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط.

فنان سعودي فى العناية المركزة للمرة الثانية
أكدت وسائل إعلام سعودية أن الفنان السعودي، خالد سامي، قد تعرض لوعكة صحية دخل إثرها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض قبل ساعات.

قبل انطلاق The Voice.. راغب علامة يتوعد أحلام والأخيرة ترد: لا صلح
قبل أيام من انطلاق تصوير الموسم الخامس من البرنامج العالمي "the Voice" بصيغته العربية يوم 21 سبتمبر على شاشة mbc، نشرت المطربة الإماراتية أحلام الفيديو الإعلاني الرسمي لبرنامج المواهب الغنائية عبر حسابها على موقع "تويتر".

أكرم حسني يوجه رسالة لأحمد فهمي وهنا الزاهد.. شاهد
نشر الفنان أكرم حسنى صورة لأحمد فهمى وهنا الزاهد من حفل زفافهما من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرم ".

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