اخبار الفن | دينا الشربينى تعترف بالزواج من عمرو دياب.. زينة تعتذر لـ أنغام

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:أعلنت الفنانة دينا الشربيني للمرة الأولى عبر مكتبها الإعلامي زواجها من عمرو دياب بعد رحلة من الشائعات، وأكدت أنها تزوجت بالفعل من عمرو دياب، واصفا إياها فى بيان صحفى بـ "زوجة عمرو دياب".حرصت النجمة زينة على الإعتذار للنجمة أنغام عقب قيامها بغناء مقاطع من أغنيتها "ياريتك فاهمنى" من ألبومها الجديد حالة خاصة جدا، الذى لاقى نجاحا كبيرا عقب طرحه فى الأسواق مؤخرا.تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى مقطعا مصورا للنجم الكبير محمود ياسين فى أحدث ظهور له بعد العديد من الشائعات التى طالته مؤخرا يوجه خلاله رسالة خاصة لجمهوره.أثار نبأ خطوبة المطرب تامر عاشور من دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019 الجدل على وسائل التواصل الإجتماعى، بعد أن قرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط.أكدت وسائل إعلام سعودية أن الفنان السعودي، خالد سامي، قد تعرض لوعكة صحية دخل إثرها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض قبل ساعات.قبل أيام من انطلاق تصوير الموسم الخامس من البرنامج العالمي "the Voice" بصيغته العربية يوم 21 سبتمبر على شاشة mbc، نشرت المطربة الإماراتية أحلام الفيديو الإعلاني الرسمي لبرنامج المواهب الغنائية عبر حسابها على موقع "تويتر".نشر الفنان أكرم حسنى صورة لأحمد فهمى وهنا الزاهد من حفل زفافهما من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرم ".