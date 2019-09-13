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فن

مع زوجته دنيا سمير غانم ووالدها.. رامي رضوان يهنئ أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:27 ص
رامي رضوان ودنيا
رامي رضوان ودنيا سمير غانم واحمد فهمي
مصطفى كرم
شارك الإعلامي رامي رضوان جمهوره بمجموعة من الصور له مع أسرته عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد.

وظهر رامي رضوان بالصور مع زوجته الفنانة دنيا سمير غانم والفنان سمير غانم مع العروسين الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد.

وعلق رامي رضوان على الصور قائلا " مبروووووك يا حلوين".

واحتفل الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما بحضور عدد كبير من أصدقائهما نجوم الفن والإعلام.

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