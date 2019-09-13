اخبار الفن.. هيفاء تعلن انضمام نجم سوري لـ فيلم عقد الخواجة .. وشيرين رضا ترفض المشاركة في الجزء الثالث من الفيل الأزرق

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
ماجد المصري: لم أقلق من البطولة المطلقة في بحر
قال النجم ماجد المصري إنه لم يقلق من البطولة التي يخوضها من خلال مسلسل "بحر" الذي يعرض علي قناة الحياة.
شيرين رضا ترفض المشاركة في الفيل الأزرق
كشفت الفنانة شيرين رضا عن حقيقة مشاركتها في الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي يتم التحضير له هذه الأيام.
هيفاء تعلن انضمام نجم سوري لـ فيلم عقد الخواجة
كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن انضمام الفنان السوري معتصم النهار لفريق فيلم "عقد الخواجة"، الذي يجرى التحضير له حاليا ونشرت هيفاء صورة تجمعه بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مفاجأة، معتصم النهار ينضم لعائلة فيلمنا الجديد، عقد الخواجة".
نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. فيديو وصور
حرصت الفنانة نشوى مصطفى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بفيديوهات من عقد قران وحفل زفاف ابنتها "مريم"، والذي أقيم اليوم بحضور أهل العروسين، وعدد قليل من الفنانين.
الآلاف يغنون مع تامر عاشور في حفل كامل العدد بـ نادي النصر بالإسكندرية
تفاعل الجمهور بشكل كبير مع تامر عاشور واستقبلوه بشكل حافل حيث ردد الجمهور من مختلف الأعمار أغانيه في حفله بنادي النصر للقوات المسلحة بالإسكندرية.
ماجد المصري: لم أقلق من البطولة المطلقة في بحر
قال النجم ماجد المصري إنه لم يقلق من البطولة التي يخوضها من خلال مسلسل "بحر" الذي يعرض علي قناة الحياة.
شيرين رضا ترفض المشاركة في الفيل الأزرق
كشفت الفنانة شيرين رضا عن حقيقة مشاركتها في الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي يتم التحضير له هذه الأيام.
هيفاء تعلن انضمام نجم سوري لـ فيلم عقد الخواجة
كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن انضمام الفنان السوري معتصم النهار لفريق فيلم "عقد الخواجة"، الذي يجرى التحضير له حاليا ونشرت هيفاء صورة تجمعه بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مفاجأة، معتصم النهار ينضم لعائلة فيلمنا الجديد، عقد الخواجة".
نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. فيديو وصور
حرصت الفنانة نشوى مصطفى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بفيديوهات من عقد قران وحفل زفاف ابنتها "مريم"، والذي أقيم اليوم بحضور أهل العروسين، وعدد قليل من الفنانين.
الآلاف يغنون مع تامر عاشور في حفل كامل العدد بـ نادي النصر بالإسكندرية
تفاعل الجمهور بشكل كبير مع تامر عاشور واستقبلوه بشكل حافل حيث ردد الجمهور من مختلف الأعمار أغانيه في حفله بنادي النصر للقوات المسلحة بالإسكندرية.