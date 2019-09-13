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حوادث

تعرف على المناصب التى يتولاها رئيس مجلس الدولة الجديد

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:26 ص
المستشار محمد محمود
المستشار محمد محمود حسام الدين
كتب محمد زهير
تولى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد رئاسة المجلس الخاص "أعلى سلطة إدارية فى مجلس الدولة ورئاسة المحكمة الإدارية العليا".

كما يتولى رئاسة دائرة توحيد المبادئ اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى آخر يونيو العام المقبل .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة اعتبارا من سبتمبر الحالي، ليخلف المستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد في 14 سبتمبر 2019.

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