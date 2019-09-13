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رياضة

النصر يصطدم بالشباب.. والتعاون يواجه العدالة بالدوري السعودي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:37 ص
فريق النصر
فريق النصر
محمد السعيد
يستضيف فريق النصر نظيره الشباب، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة والنصف وخمس دقائق، على ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى النصر لمواصلة انتصاراته في الدروي، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح اشباب في تحقيق نتيجة إيجابية امام حامل اللقب الموسم الماضي.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الشباب المركز السادس بـ 4 نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا التعاون مع العدالة في تمام السادسة إلا عشر دقائق ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري السعودي.

ويتواجد العدالة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي بـ 4 نقاط، بينما يأتي التعاون في المركز الـ 11 بنقطة وحيدة.

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