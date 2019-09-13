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أخبار العالم

بابا الفاتيكان يزور تايلاند واليابان في نوفمبر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:03 م
البابا فرنسيس بابا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
رويترز
أعلنت مصادر في الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيزور آسيا خلال نوفمبر تشرين الثاني في أول زيارة يقوم بها بابا للفاتيكان في نحو أربعة عقود لتايلاند واليابان.

وسيزور البابا تايلاند بين 20 و23 نوفمبر واليابان بين 23 و26 نوفمبر.

وقال يوشيهيد سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة إن زيارة البابا لليابان ستشمل طوكيو ومدينتي هيروشيما وناجازاكي اللتين قصفتهما الولايات المتحدة بقنابل ذرية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها بابا للفاتيكان لليابان منذ 1981.

وتتزامن زيارة تايلاند مع الذكرى 350 لتأسيس البابا كليمنت التاسع "أبرشية سيام" للإشراف على كنائس وأبراشيات سيام، الاسم القديم لتايلاند. وزار البابا يوحنا بولس الراحل تايلاند في عام 1984.

وتأتي زيارة البابا لآسيا في إطار مساعيه لتعزيز الحوار مع بقية الأديان بهدف نشر السلام العالمي.

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