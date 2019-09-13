الأهلي يرفض خوض مباراة السوبر أمام الزمالك بدون جمهور

جدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفضه خوض مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك بدون جماهير.



وكشفت مصادر خاصة لــ«صدي البلد» أن هناك محاولات اهلاوية لحضور الجماهير تلك المباراة في ظل توجه المسئولية لإعادتهم، وهو ما حدث في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة بجانب نهائي كأس مصر.



ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك يوم 20 سبتمبر من الشهر الجاري، في بطولة كأس مصر، ولم يتحدد ملعب المباراة حتى الآن، ويعد استاد القاهرة الأقرب لاستضافة المباراة.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في إطار منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في السادسة من مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة.

