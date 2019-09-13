ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يرفض خوض مباراة السوبر أمام الزمالك بدون جمهور

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:02 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
جدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفضه خوض مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك بدون جماهير.

وكشفت مصادر خاصة لــ«صدي البلد» أن هناك محاولات اهلاوية لحضور الجماهير تلك المباراة في ظل توجه المسئولية لإعادتهم، وهو ما حدث في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة بجانب نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك يوم 20 سبتمبر من الشهر الجاري، في بطولة كأس مصر، ولم يتحدد ملعب المباراة حتى الآن، ويعد استاد القاهرة الأقرب لاستضافة المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في إطار منافسات ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في السادسة من مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة.

ترشيحاتنا

مأساة عائلة بريطانية.. طردوا من المنزل ويعيشون فى خيمة

محمد الننى يتغزل فى مو صلاح.. ويوجه رسالة لجماهير بشكتاش

موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى

بنسبة تصل لـ15%.. النواب: مؤشرات واقعية بتراجع الأسعار بسبب البنزين والدولار

ديانا حداد تحصد 790 ألف مشاهدة بأغنيتها الجديدة جمالو

بعد إجراء القرعة.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة بالدوري

بينهم قناة مصرية.. موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

ريال مدريد يقدم عرضا ماليا خياليا لـ محمد صلاح .. تعرف عليه

إبراهيم حسن يتحدث لأول مرة عن تدريب منتخب مصر.. ويختار الأنسب

برنامج لـ حسن شحاتة.. مرتضى منصور يعلن خريطة قناة الزمالك الجديدة

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن ملعب مباراة السوبر.. وآخر تطورات الحالة الصحية لـ حسام حسن

مؤمن زكريا يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع الأهلي .. رسالة الخطيب والاعتزال الأبرز (فيديو)

موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى

شاهد.. رسائل جمهور الزمالك لـ مؤمن زكريا بعد الأزمة النفسية

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-9 -2019 والقنوات الناقلة

الأهلي يرفض خوض مباراة السوبر أمام الزمالك بدون جمهور

موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي في البطولة العربية والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الرقاق الطرى.. 4 وصفات مميزة .. بالصور

بإطلالة كلاسيكية.. هند صبري تتألق بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي

بإطلالة جذابة.. زوجة أحمد داوود تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد