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أخبار العالم

سرطان البروستاتا.. محامي الرئيس التونسي الأسبق يكشف تطورات حالته الصحية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:23 م
زين العابدين بن علي
زين العابدين بن علي
عرفة البنداري
كشف منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق، زبن العابدين بن علي، آخر تطورات الحالة الصحية له.

وقال بن صالحة إن الرئيس الأسبق الذي تمت الإطاحة به من السلطة عام 2011، نقل إلى مستشفى في السعودية بعد تدهور حالته الصحية.

وأوضح، بحسب إذاعة موزاييك التونسية أن ابنة زين العابدين بن علي اتصلت به، قائلة إن والدها البالغ من العمر 83 عاما "مريض جدا"، بعد سنوات من علاج سرطان البروستاتا.

وأشار المحامي إلى أن بن علي موجود في أحد مستشفيات جدة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء إعلان المحامي في الوقت الذي يستعد فيه التونسيون للانتخابات الرئاسية، الأحد، وهي الثانية في البلاد منذ إطاحة نظام بن علي.

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