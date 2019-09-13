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حوادث

يسرق الناس .. سقوط ضابط مزيف فى قبضة الشرطة بمصر القديمة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:40 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
القى رجال الامن بالقاهرة القبض على عاطل سرق أموال ومتعلقات مواطن بأسلوب انتحال صفة ضابط شرطة.

أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بميدان الباشا بشارع منيل الروضة  ـ دائرة القسم تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة، وباستبيان الأمر تمكنت بمعاونة الاهالى من ضبط عاطل وبحوزته طبنجة صوت وعدد 9 طلقات صوت و ٣ كارنيه تحقيق شخصية مزورة و ٥ الاف جنيه مصري وجواز سفر خاص باحدى الدول العربية.   

واعترف العاطل بقيامه بسرقة المواطنين بأسلوب " انتحال الصفة " باستخدام المضبوطات حيازته. 

وأثناء الفحص حضر المجني عليه وقرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بالمتهم المضبوط ادعى بأنه من رجال الشرطة واستولى منه على ٥ الاف جنيه مصري وجواز السفر الخاص به " الذى تم ضبطه بحوزة المتهم و الف ريال سعودي وهاتف محمول. 

واعترف بارتكاب الواقعة ، وأضاف بأنه نظرا لعلمه بان المجني عليه يرتبط بعلاقات غير شرعية بالنسوة الساقطات فخطط لسرقته واقر بان باقي المسروقات المُستولى عليها بحوزة المتهمين الهاربين تحرر المحضر اللازم , وتولت النيابة العامة التحقيق.

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