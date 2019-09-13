صباحي انت تحصد مليون مشاهدة في 72 ساعة

تجاوزت الأغنية الجديدة «صباحي انت » للفنان راشد الماجد أكثر من مليون مشاهدة خلال 72 ساعة من طرحها على القناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني.



أغنية "صباحي إنت" من كلمات الشاعرة الإماراتية جموح، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، وغناء الفنان راشد الماجد، وتوزيع مهند خضر ومكساج مهندس الصوت حسين بركات، ووتريات أحمد فرحات وجيتارات شريف فهمي وإيقاعات عبدالله البلوشي وإشراف الشاعر علي الخوار ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني بإدارة إنتاج من علاء فياض.



الجدير بالذكر أن جمهور راشد الماجد اعرب عن سعادته بهذا العمل الفني عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين انه عودة لزمن الفن الجميل.