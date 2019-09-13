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مرأة

بـ فستان ذهبي.. منة فضالي بإطلالة ساحرة في حفل القنوات الفضائية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:49 م
منة فضالي
منة فضالي
آية التيجي
نشرت الفنانة منة فضالي، صورة لها عبر حسابها الإلكتروني على فيسبوك، خلال حفل القنوات الفضائية، وهو ما أبهر جميع متابعيها.

وارتدت منة فضالي، فستانا لامعا باللون الذهبي، ومكشوفا من منطقة الكتف، و ببطن مكشوف، على حذاء لامع من نفس لون الفستان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، وأبرز من رشاقتها.

وتركت منة فضالي، شعرها منسدلا عبر كتفيها، لتبرز من إطلالتها، مع اختيار ماكياج رقيق، وجذاب للغاية، حيث ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود،مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت منة فضالي اطلالتها بارتداء حقيبة باللون الذهبي، وعلى يديها ساعة ذهبية انيقة، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.
منة فضالي منة فضالي

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