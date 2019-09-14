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مرأة

إطلالة ساحرة.. نشوى مصطفى تظهر بفستان أنيق بحفل زفاف إبنتها

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:40 ص
آية التيجي
نشرت الفنانة نشوى مصطفي صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بإطلالة ساحرة، وذلك خلال حفل زفافا ابنتها، وقد أبهرت إطلالتها جميع متابعيها.

وارتدت نشوى مصطفى فستان باللون الروز، بأكمام طويلة، ومنسدل إلى الأسف بشكل أوسع، وهو ما أبرز من انتقيتها، ورقة إطلالتها.

وقامت نشوى مسطي برفع شعرها الى الاعلى بعمل ذيل حصان، وهو ما أبرز من ملامحها، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث انها ابرز لون عينيها بالكحل الأسود، و السموكي ايز، فيما اخترت اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت مشوى مصطفى إطلالتها بإرتداء قرطين ناعمين منسدل على أكتافها ، مع خاتم بسيط على يديها باللون السيلفر، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

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