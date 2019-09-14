ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول في مهمة الحفاظ على الصدارة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:16 ص
ماني - فيرمينو -
ماني - فيرمينو - صلاح
إسراء أشرف
يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويتطلع ليفربول في مواجهة اليوم أمام نيوكاسل، لتحقيق الفوز الخامس على التوالي، من أجل الحفاظ على صدارة البريميرليج، آملًا في التتويج بلقب، بعدما خسره الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه البطل مانشستر سيتي.

ويسعى محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول، واستعادة ذاكرة الأهداف بعدما غاب عن التسجيل في مباراة بيرنلي الأخيرة.

وقاد "محمد صلاح" فريقه ليفربول، للفوز في جميع الجولات الماضية، أمام نورويتش سيتي، وساوثهامبتون، وآرسنال، وبيرنلي، على الترتيب.

وحصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة أفضل هدف في الشهر ذاته.

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم، لخدمات الثنائي أليسون بيكر ونابي كيتا بسبب الاصابة، التي لحقت بهما مؤخرًا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة، بعد مرور 4 جولات فقط من البريميرليج

ويلتقي اليوم أيضًا، مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي، وتوتنهام هوتسبير مع كريستال بالاس، وولفرهامبتون مع تشيلسي، وبرايتون مع بيرنلي، وشيفيلد يونايتد مع ساوثهامبتون، ونورويتش سيتي مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المحمدي وتريزيجيه في مهمة البحث عن الفوز الأول أمام بورنموث بالبريميرليج

بث مباشر.. مباراة استون فيلا وبورنموث فى الدورى الانجليزى

مانشستر سيتي يستضيف توتنهام في قمة خارج التوقعات بـ الدوري الإنجليزي

بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدروي الإنجليزي

قمة ليفربول وارسنال تشعل صراع صدارة البريميرليج مبكرا

ليفربول ضد ارسنال .. هل يحرس أليسون بيكر عرين الريدز ؟

ترشيحاتنا

قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية.. صمت انتخابي في تونس وانسحاب مرشحين

مفاجأة فى الهجوم .. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام كانو سبورت

مع دخول المدارس كيف تحمى طفلتك من الإصابة بالقمل؟

أسعار الذهب اليوم السبت 14 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

الواحد قلبه بيوجعه... بسمة وهبة تدعم مؤمن زكريا

الإفتاء توضح حكم الصلاة في بنطلون به ثقب صغير فوق الركبة.. فيديو

أون سبورت تحسم الأمر.. موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ليفربول والأهلي والزمالك أبرزها

مفاجأة فى الهجوم .. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام كانو سبورت

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 14-9-2019

عماد متعب يكشف عن خليفته فى الملاعب المصرية .. فيديو

تعرض للإذلال.. مرتضى منصور: أزمة مؤمن زكريا سببها الاهلى.. فيديو

أخبار الرياضة.. مرتضى يتكفل بعلاج مؤمن زكريا.. اون سبورت تحسم أمر إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت.. متعب يكشف حقيقة ترشيحه مديرا للكرة مع المنتخب

الواحد قلبه بيوجعه... بسمة وهبة تدعم مؤمن زكريا

برشلونة يصطدم بـ فالنسيا في مواجهة نارية بالدوري الإسباني

توليفة جديدة فى الوسط.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بطل السنغال

المصري: اللجنة الخماسية تتواصل مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر

عماد متعب يكشف حقيقة ترشيحه لتولي منصب إدارة الكرة بالمنتخب..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور

بتصميم ملفت.. شاهد فستان إيمى طلعت زكريا فى مهرجان القنوات الفضائية

بفستان أنيق .. هنادى مهنا تبهر متابعيها بإطلالتها فى مهرجان القنوات الفضائية