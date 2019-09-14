ليفربول في مهمة الحفاظ على الصدارة أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



ويتطلع ليفربول في مواجهة اليوم أمام نيوكاسل، لتحقيق الفوز الخامس على التوالي، من أجل الحفاظ على صدارة البريميرليج، آملًا في التتويج بلقب، بعدما خسره الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه البطل مانشستر سيتي.



ويسعى محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول، واستعادة ذاكرة الأهداف بعدما غاب عن التسجيل في مباراة بيرنلي الأخيرة.



وقاد "محمد صلاح" فريقه ليفربول، للفوز في جميع الجولات الماضية، أمام نورويتش سيتي، وساوثهامبتون، وآرسنال، وبيرنلي، على الترتيب.



وحصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة أفضل هدف في الشهر ذاته.



ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم، لخدمات الثنائي أليسون بيكر ونابي كيتا بسبب الاصابة، التي لحقت بهما مؤخرًا.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة، بعد مرور 4 جولات فقط من البريميرليج



ويلتقي اليوم أيضًا، مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي، وتوتنهام هوتسبير مع كريستال بالاس، وولفرهامبتون مع تشيلسي، وبرايتون مع بيرنلي، وشيفيلد يونايتد مع ساوثهامبتون، ونورويتش سيتي مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.