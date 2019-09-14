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رياضة

الإسماعيلي يمنح لاعبيه الأساسيين راحة قصيرة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:23 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
عبدالله هشام
قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج المدير الفني، منح لاعبيه الذين شاركوا فى مواجهة أهلى بنى غازى الليبى راحة سلبية من مران الغد .

ويشارك اليوم في تدريبات اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس أمام أهلي بني غازي ، علي ان يعود لاعبو الاسماعيلي الأساسيين للتدريبات غدا الأحد استعدادا لمواجهة الجونة في الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى جرى بين الفريقين مساء أمس، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

ووصل الاسماعيلي الى الانتصار رقم 30 في تاريخه بالبطولات العربية التي شارك فيها حيث لعب 59 مباراة وسجل 95 هدفا واستقبل 54 هدفا.

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