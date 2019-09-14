ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هكذا احتفلت هايلي بالدوين بمرور عام على زواجها من جاستين بيبر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:24 م
هايلي بالدوين و
هايلي بالدوين و جاسيتن بيبر
شروق إبراهيم
احتفلت عارضة ازياء الامريكية هايلي بالدوين بعيد زواجها الاول من المغني العالمي جاسيتن بيبر من خلال رسالة رومانسية نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي.

ونشرت هايلي صورة لها مع جاستين بيبر وهي تقبله على جبينه وعلقت : " مر عام وانا زوجتك".

وعلى صعيد اخر اعلن ستيفين بالدوين عن اقامة حفل زفاف لابنته هايلي و جاستين بيبر بالمراسم الدينية في احد الكنائس ، مصرحا نريد ان تحل البركة على زواجهما.

يشار إلى أن جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوجا شهر سبتمبر من العام الماضي، في حفل زفاف سري في ولاية نيويورك الأمريكية.
هكذا احتفلت هايلي بالدوين بمرور عام على زواجها من جاستين بيبر
هكذا احتفلت هايلي بالدوين بمرور عام على زواجها من جاستين بيبر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جاستين بيبر في رسالة رومانسية لـ هايلي بالدوين: يوما ما سأصبح والد ابنتك

جولة في عش زوجية جاستين بيبر وهايلي بالدوين .. صور

ستيفن بالدوين يكشف تفاصيل حفل زفاف ابنته هايلي على جاستين بيبر

ترشيحاتنا

هل عدم زيارة قبر الوالدين من العقوق؟ مستشار المفتي يجيب

شاهد.. تامر حسنى خلال حفله بـ استاد القاهرة.. والجمهور: منور الدنيا

بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته

بعد تسجيل هدفين.. إحصائية رهيبة لـ ساديو ماني

هنادى مهنا توجه رسالة للجماهير بعد فوزها بجائزة أفضل وجه شابة عن مسلسل زلزال ...شاهد

يا تامر أنت كويس.. الرئيس السيسى يمازح مخرجا تلفزيونيا على الهواء ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت الوزن.. إطلالات تبرز جمال وأناقة إيمى طلعت زكريا

بريانكا شوبرا تتألق في العرض الخاص لفيلم sky is pink في تورونتو السينمائي .. صور

بـ ملابس كاجول.. رنا سماحة بإطلالة ملفتة من بيروت