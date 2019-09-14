هكذا احتفلت هايلي بالدوين بمرور عام على زواجها من جاستين بيبر

احتفلت عارضة ازياء الامريكية هايلي بالدوين بعيد زواجها الاول من المغني العالمي جاسيتن بيبر من خلال رسالة رومانسية نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي.



ونشرت هايلي صورة لها مع جاستين بيبر وهي تقبله على جبينه وعلقت : " مر عام وانا زوجتك".



وعلى صعيد اخر اعلن ستيفين بالدوين عن اقامة حفل زفاف لابنته هايلي و جاستين بيبر بالمراسم الدينية في احد الكنائس ، مصرحا نريد ان تحل البركة على زواجهما.



يشار إلى أن جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوجا شهر سبتمبر من العام الماضي، في حفل زفاف سري في ولاية نيويورك الأمريكية.

