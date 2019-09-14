حوار مفتوح بجامعة الفيوم مع مستشار وزارة التعليم العالي للأنشطة الطلابية



نظمت جامعة الفيوم "حوار مفتوح"تحت رعاية الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بين الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية وطلاب جامعة الفيوم فى اولى فعاليات معسكر إعداد القادة الأول تحت شعار " الفيوم وطنية "



بحضور الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وعدد من أساتذة الجامعة والعاملين والطلاب بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة .



قال الدكتور طايع عبد اللطيف أن الدولة في الآونة الأخيرة تولى اهتماما كبيرا بالشباب بوصفهم قادة المستقبل وأشار إلى أن شباب الجامعات هم قاطرة التنمية الحقيقية لمصر مستقبلا.



وأوضح: أن ممارسة الأنشطة الطلابية تأتي على درجة كبيرة من الأهمية في تشكيل وتثقيف الشباب واكسابهم مهارات ومعارف جديدة مشيرًا إلى سمات القادة ودورهم في الحياة موجهًا الطلاب بالتحلي بصفات القيادة وحب الوطن والانتماء له.



وأكد الدكتور خالد عطاالله على ضرورة التحلي بالاتزان بين التحصيل الدراسى وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.



ودعا عطا الطلاب لتجديد روح الإنتماء للوطن وإظهار محافظة الفيوم بشكل مشرف بوصفها محافظة وطنية نافيًا كل الشائعات المنتشرة حولها مؤخرا.



وعلى هامش اللقاء تم الاستماع لتساؤلات الطلاب والرد عليها من قبل الحضور .



ومن الجدير بالذكر أن المعسكر الأول لإعداد القادة تنظمه جامعة الفيوم تحت شعار "الفيوم وطنية" بمشاركة طلاب من أجل مصر وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومعهد إعداد القادة ويستمر حتى ١٧ /٩ /٢٠١٩ ويقام المعسكر بجامعة الفيوم.