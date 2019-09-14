بين أمريكا وإسرائيل.. ترامب يبحث مع نتنياهو إبرام معاهدة دفاع مشترك

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تباحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم حول إمكانية إبرام معاهدة دفاع مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل.



من جانب آخر، نشرت وسائل إعلام عبرية تصريحات مثيرة لنتنياهو حول التنصت على هاتف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزرع أجهزة تجسس فى البيت الأبيض.



وأعلن نتنياهو، تورط المًعارضة الإسرائيلية، فى نشر التقرير الأمريكي، الذي تحدث عن أن إسرائيل، تتجسس على البيت الأبيض، وذلك قبيل الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري الثلاثاء المقبل.



وهاجم نتنياهو رؤساء أكبر قوائم المعارضة بيني جانتس ويائير لابيد، فقال "بالنسبة لهم، كل شيء مسموح، إنهم على استعداد لفعل أي شيء، لكسب بضع أصوات في الانتخابات، حتى وإن كان المس بهذا الكنز الثمين، وهو العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وعلاقاتي مع الرئيس الأمريكي".



وأوضح نتنياهو "سمعتم الخداع الذي يقول، إن إسرائيل تحاول التجسس على البيت الأبيض"، معتبرا ذلك "كذبة تامة".

