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أخبار العالم

بعد الهجوم الإرهابي على أرامكو.. بريطانيا توجه رسالة شديدة اللهجة إلى الحوثيين

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:51 م
وزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية
أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن وزارة الخارجية البريطانية أدانت الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها إن على الحوثيين وقف تهديد أمن السعودية واستهداف المناطق المدنية والبنىة التحتية.

وأكدت وسائل الإعلام السعودية أن الحركة في محافظة بقيق عادت إلى طبيعتها بعد اندلاع حريقين في معملين تابعين لشركة آرامكو عملاق النفط في المملكة. 

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

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