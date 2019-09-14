بعد الهجوم الإرهابي على أرامكو.. بريطانيا توجه رسالة شديدة اللهجة إلى الحوثيين

ذكرت قناة "العربية" أن وزارة الخارجية البريطانية أدانت الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية.





وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها إن على الحوثيين وقف تهديد أمن السعودية واستهداف المناطق المدنية والبنىة التحتية.





وأكدت وسائل الإعلام السعودية أن الحركة في محافظة بقيق عادت إلى طبيعتها بعد اندلاع حريقين في معملين تابعين لشركة آرامكو عملاق النفط في المملكة.



