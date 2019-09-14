أول تعليق من الرئيس السيسي علي تطورات قضية سد النهضة .. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أي اضطراب في أي دولة يكون له تأثير سلبي وإيجابي، وهناك تنسيق مستمر بين مصر والسودان واثيوبيا، لم يتأثر بحالة الثورة في السودان".



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال جلسة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، قائلا: "مطلوب تخزين حجم من المياه وراء سد النهضة باثيوبيا، و سيتم تخزينه من حصص المياه الخاصة بمصر والسودان".



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، : "احنا عايزين نتفق مع إثيوبيا على ان يكون الضرر من ملء الخزان يمكن تحمله، في ضرر يمكن تحمله وضرر لا يمكن تحمله، ودي القضية اللي شغالين فيها، ويتم التنسيق مع اثيوبيا في هذا الشأن".



وتابع: "العراق قبل عام 1990 كان يأتي لها 100 مليار متر مياه، والآن ياتي لها 30 مليار متر مياه، عرفتوا الضعيف بيحصله ايه، لكن العفي محدش بياكل لقمته".

