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فن

مصطفى خاطر ينشر فيديو لقطته وهى تشاهد مباراة ليفربول..والجماهير : خليها تاخد راحتها..شاهد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:08 م
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
القسم الميدانى
نشر الفنان مصطفى خاطر فيديو لقطته وهى تشاهد مبارة ليفربول من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق مصطفى خاطر على الفيديو " كل حاجه بتشجع صلاح حتي القطه 😂😂🐈😍 ".


وتفاعل مع الفديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

جميلة اووى - والنبى انت عسل والقطة بتعتك عسل - متخلى القطة تاخد راحتها يافنان هههه

يذكر أن مصطفى خاطر، شارك في بطولة مسلسل "طلقة حظ" مع كل من الفنان محمد أنور وهبة مجدى وايتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

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