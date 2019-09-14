تبدأ منه الزغاريد.. قصة زنقة الستات من اسطبل لأشهر سوق عرائس





قصة تاريخ الشارع يرجعها كثير من الباحثين إلى عهد محمد على الذي مؤسس مصر الحديثة، في حين يرجعه اخرون إلى زمن الحملة الفرنسية على مصر، بدليل تسمية الشارع المجاور له باسم "شارع فرنسا" والذي كان يستخدم كاسطبل لخيول الفرنسيين.

ممرات ضيقة في قلب حي المنشية بمدينة الإسكندرية، تعج بنساء وفتيات من مختلف الأعمار، قدمن من كل حدب وصوب لأحد أشهر الأماكن في عروس البحر المتوسط، لشراء المستلزمات من سوق "زنقة الستات" قبلة العرائس لشراء الإكسسوارات والملابس من كل الطبقات، حتى أصبح يشتهر بـ «الزغاريد».يكتسب السوق الذي يرجع تاريخه لاكثر من 100 عام، شهرته من الأقمشة والحرير ومستلزمات العرائس، والمستلزمات النسائية، ومحال الذهب والفضة ، بجانب البازارات، وهذا ما يجعله مقصدًا للسياح الذين يترددون على مدينة الإسكندرية.