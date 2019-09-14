تعرف على سبب غياب أشرف بن شرقي عن مباراة الزمالك وجينراسيون

كشف كريم بلق وكيل أعمال أشرف بن شرقي نجم الزمالك، سبب غياب اللاعب المغربي، عن المشاركة مع الأبيض أمام جينراسيون فوت السنغالي، بدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال بلق في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن المرض سبب استبعاد أشرف بن شرقي من مباراة جينراسيون السنغالي.



وتلقى الزمالك هزيمة أمام جينراسيون فوت السنغالي، بنتيجة 2-1، خلال مباراة الذهاب، بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

