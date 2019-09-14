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رياضة

تعرف على سبب غياب أشرف بن شرقي عن مباراة الزمالك وجينراسيون

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:02 م
أشرف بن شرقي نجم
أشرف بن شرقي نجم الزمالك
اسراء اشرف
كشف كريم بلق وكيل أعمال أشرف بن شرقي نجم الزمالك، سبب غياب اللاعب المغربي، عن المشاركة مع الأبيض أمام جينراسيون فوت السنغالي، بدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال بلق في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن المرض سبب استبعاد أشرف بن شرقي من مباراة جينراسيون السنغالي.

وتلقى الزمالك هزيمة أمام جينراسيون فوت السنغالي، بنتيجة 2-1، خلال مباراة الذهاب، بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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