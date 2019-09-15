أخبار التوك شو.. السيسي: العفي محدش بياكل لقمته وإحنا معانا ربنا.. يدعون لـ قلب نظام الحكم.. أحمد موسى يكشف مخطط الجماعة الإرهابية الخبيث في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
انتوا اللي بتشيروا كل حاجة.. السيسي: ده مش عتاب لكن باخد حقي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "الإرهابيين عايشين وسطنا ولابسين زينا، والدول المستهدفة من الإرهاب في أفريقيا في زيادة".
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال جلسة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، قائلا: "الجيش هو من يتلقى الضربات وهو من يدفع الثمن، وهم ولاد مصر، وولاد كل أسرة مصرية".
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "مصر بتدافع عن نفسها بجيشها وشعبها، وتوقفوا جدا امام الايام العشرة الماضية، وانتوا اللي كنتوا بتشيروا الحاجة لكن ده مش عتاب لكن باخد حقي".
السيسي: أهل الدين مش حاسين بالمشكلة.. وإحنا معانا ربنا
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" إحنا معانا ربنا ولكن المفسدين ربنا مش معاهم، والمصلحين ربنا معاهم، واحنا مش قلقانين من حاجة".
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في جلسة اسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب المنعقد بمركز المنارة، :" علينا التماسك مع الدولة والإعلام والقضاء والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة".
أول تعليق من الرئيس السيسي على تطورات قضية سد النهضة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أي اضطراب في أي دولة يكون له تأثير سلبي وإيجابي، وهناك تنسيق مستمر بين مصر والسودان وإثيوبيا، لم يتأثر بحالة الثورة في السودان".
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال جلسة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، قائلا: "مطلوب تخزين حجم من المياه وراء سد النهضة باثيوبيا، و سيتم تخزينه من حصص المياه الخاصة بمصر والسودان".
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، : "احنا عايزين نتفق مع إثيوبيا على أن يكون الضرر من ملء الخزان يمكن تحمله، في ضرر يمكن تحمله وضرر لا يمكن تحمله، ودي القضية اللي شغالين فيها، ويتم التنسيق مع اثيوبيا في هذا الشأن".
وتابع: "العراق قبل عام 1990 كان يأتي لها 100 مليار متر مياه، والآن يأتي لها 30 مليار متر مياه، عرفتوا الضعيف بيحصله ايه، لكن العفي محدش بياكل لقمته".
اسألنى راحت فين.. السيسي: ماتقوليش الفلوس جت منين
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة القوية لا يمكن المساس بها وقوة الدولة تستمد من شعبها.
وتابع السيسى خلال كلمته بجلسة "أسال الرئيس" في مؤتمر الشباب الوطني بنسخته الثامنة: "إحنا عارفين نوظف مورادنا إزاى ومن خلالها بنقوم بمشاريع وبنوفر فرص عمل يومية للشباب، مردفا: "متسألنيش الفلوس جت منين.. ولكن اسألنى الفلوس راحت فين".
فضيحة .. بالجنس والمال جماعة الإخوان تستقطب الشباب لـ التنظيمات الإرهابية
قال عمرو عمار، الباحث الجيوسياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية أشبه ببذرة نبتت في الأرض طرحت "شجرة الإرهاب"، هذه الشجرة تفرع منها كل التنظيمات الإرهابية والتكفيرية مثل تنظيم "داعش" الإرهابي وتنظيم القاعدة، وجبهة النصرة الإرهابية في سوريا، ولكن بذرة هذه الشجرة هي جماعة الإخوان ومؤسسها حسن البنا وسيد قطب.
وأضاف خلال تغطية خاصة لشاشة "TeN"، للمؤتمر الثامن للشباب الذي يُعرض في مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، أن جماعة الإخوان قامت بتكفير الأجهزة الأمنية مثل الجيش والشرطة لوقوفهما بجانب الشعب المصري، ثم قامت هذه الجماعة الإرهابية بتكفير الشعوب زاعمين أنهم ارتضوا أن يحكمهم حاكم جائر.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان كانت تأخذ أموالا من جيوب المواطنين البسطاء من أجل الإنفاق على عملياتهم الإرهابية، كما يجب مواجهة الفكر التكفيري من خلال تجديد الخطاب الديني، وهو الأمر الذي طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا، مشددًا على أنه يجب أن يكون هناك تعريف محدد يُقصد منه تغيير لغة الخطاب الديني في مصر يوافق عليه مؤسسة الأزهر الشريف وهي المؤسسة الدينية في مصر المنوط بها تغيير الخطاب الديني.
أحمد موسى يكشف سر اجتماع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في تركيا اليوم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي ذكرنا اليوم في مؤتمر الشباب، بتزييف الوعي منذ عام 2011 وحتى الآن.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية عملت على نشر الأكاذيب والشائعات.
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية كما عقد اجتماعا في تركيا اليوم، لاستغلال الأحداث لنشر الشائعات وتزييف وعي المصريين ونشر الأكاذيب".
يدعون لـ قلب نظام الحكم.. أحمد موسى يكشف مخطط الجماعة الإرهابية الخبيث في مصر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على الإعداد لثورة جديدة في البلاد عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التنظيمات الإرهابية وجدت أن المناخ قد يكون مهيأً لتنفيذ خطتهم الخبيثة في مصر.
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جماعة الإخوان الإرهابية تفكر في إحداث حالة من الفوضى في البلاد في عام 2020 لهدم الدولة وهز أركانها وتدمير مؤسساتها".
بعد عرضه فيديوهات مفبركة بمؤتمر الشباب لفضح الشائعات.. الخشاب: ما حدث ليس تمثيلية
شف تامر الخشاب مخرج تليفزيوني، كواليس عرضه المذهل الذي قدمه بمؤتمر الشباب في نسخته الثامنة اليوم، عن بعض مشروعات القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه حاول توصيل رسالة للناس بإمكانية تصديق الفيديوهات المفبركة بشكل عملي دون أن ينبه الحضور لذلك.
وأضاف الخشاب، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج " 90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك العديد من أساتذة الإعلام المتواجدين بالقاعة اليوم، خدعوا في الفيديوهات المفبركة التي تم عرضها في المؤتمر وصدقوها بالفعل.
وتابع المخرج تامر الخشاب، أنه خاطر في عرضها، وأن طلبه لعرض الفيديوهات المفبركة من القائمين على تنظيم المؤتمر الوطني للشباب كان بشكل مفاجئ.
انتوا اللي بتشيروا كل حاجة.. السيسي: ده مش عتاب لكن باخد حقي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "الإرهابيين عايشين وسطنا ولابسين زينا، والدول المستهدفة من الإرهاب في أفريقيا في زيادة".
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال جلسة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، قائلا: "الجيش هو من يتلقى الضربات وهو من يدفع الثمن، وهم ولاد مصر، وولاد كل أسرة مصرية".
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "مصر بتدافع عن نفسها بجيشها وشعبها، وتوقفوا جدا امام الايام العشرة الماضية، وانتوا اللي كنتوا بتشيروا الحاجة لكن ده مش عتاب لكن باخد حقي".
السيسي: أهل الدين مش حاسين بالمشكلة.. وإحنا معانا ربنا
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" إحنا معانا ربنا ولكن المفسدين ربنا مش معاهم، والمصلحين ربنا معاهم، واحنا مش قلقانين من حاجة".
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في جلسة اسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب المنعقد بمركز المنارة، :" علينا التماسك مع الدولة والإعلام والقضاء والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة".
أول تعليق من الرئيس السيسي على تطورات قضية سد النهضة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أي اضطراب في أي دولة يكون له تأثير سلبي وإيجابي، وهناك تنسيق مستمر بين مصر والسودان وإثيوبيا، لم يتأثر بحالة الثورة في السودان".
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال جلسة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، قائلا: "مطلوب تخزين حجم من المياه وراء سد النهضة باثيوبيا، و سيتم تخزينه من حصص المياه الخاصة بمصر والسودان".
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، : "احنا عايزين نتفق مع إثيوبيا على أن يكون الضرر من ملء الخزان يمكن تحمله، في ضرر يمكن تحمله وضرر لا يمكن تحمله، ودي القضية اللي شغالين فيها، ويتم التنسيق مع اثيوبيا في هذا الشأن".
وتابع: "العراق قبل عام 1990 كان يأتي لها 100 مليار متر مياه، والآن يأتي لها 30 مليار متر مياه، عرفتوا الضعيف بيحصله ايه، لكن العفي محدش بياكل لقمته".
اسألنى راحت فين.. السيسي: ماتقوليش الفلوس جت منين
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة القوية لا يمكن المساس بها وقوة الدولة تستمد من شعبها.
وتابع السيسى خلال كلمته بجلسة "أسال الرئيس" في مؤتمر الشباب الوطني بنسخته الثامنة: "إحنا عارفين نوظف مورادنا إزاى ومن خلالها بنقوم بمشاريع وبنوفر فرص عمل يومية للشباب، مردفا: "متسألنيش الفلوس جت منين.. ولكن اسألنى الفلوس راحت فين".
فضيحة .. بالجنس والمال جماعة الإخوان تستقطب الشباب لـ التنظيمات الإرهابية
قال عمرو عمار، الباحث الجيوسياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية أشبه ببذرة نبتت في الأرض طرحت "شجرة الإرهاب"، هذه الشجرة تفرع منها كل التنظيمات الإرهابية والتكفيرية مثل تنظيم "داعش" الإرهابي وتنظيم القاعدة، وجبهة النصرة الإرهابية في سوريا، ولكن بذرة هذه الشجرة هي جماعة الإخوان ومؤسسها حسن البنا وسيد قطب.
وأضاف خلال تغطية خاصة لشاشة "TeN"، للمؤتمر الثامن للشباب الذي يُعرض في مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، أن جماعة الإخوان قامت بتكفير الأجهزة الأمنية مثل الجيش والشرطة لوقوفهما بجانب الشعب المصري، ثم قامت هذه الجماعة الإرهابية بتكفير الشعوب زاعمين أنهم ارتضوا أن يحكمهم حاكم جائر.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان كانت تأخذ أموالا من جيوب المواطنين البسطاء من أجل الإنفاق على عملياتهم الإرهابية، كما يجب مواجهة الفكر التكفيري من خلال تجديد الخطاب الديني، وهو الأمر الذي طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا، مشددًا على أنه يجب أن يكون هناك تعريف محدد يُقصد منه تغيير لغة الخطاب الديني في مصر يوافق عليه مؤسسة الأزهر الشريف وهي المؤسسة الدينية في مصر المنوط بها تغيير الخطاب الديني.
أحمد موسى يكشف سر اجتماع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في تركيا اليوم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي ذكرنا اليوم في مؤتمر الشباب، بتزييف الوعي منذ عام 2011 وحتى الآن.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية عملت على نشر الأكاذيب والشائعات.
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية كما عقد اجتماعا في تركيا اليوم، لاستغلال الأحداث لنشر الشائعات وتزييف وعي المصريين ونشر الأكاذيب".
يدعون لـ قلب نظام الحكم.. أحمد موسى يكشف مخطط الجماعة الإرهابية الخبيث في مصر
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على الإعداد لثورة جديدة في البلاد عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التنظيمات الإرهابية وجدت أن المناخ قد يكون مهيأً لتنفيذ خطتهم الخبيثة في مصر.
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جماعة الإخوان الإرهابية تفكر في إحداث حالة من الفوضى في البلاد في عام 2020 لهدم الدولة وهز أركانها وتدمير مؤسساتها".
بعد عرضه فيديوهات مفبركة بمؤتمر الشباب لفضح الشائعات.. الخشاب: ما حدث ليس تمثيلية
شف تامر الخشاب مخرج تليفزيوني، كواليس عرضه المذهل الذي قدمه بمؤتمر الشباب في نسخته الثامنة اليوم، عن بعض مشروعات القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه حاول توصيل رسالة للناس بإمكانية تصديق الفيديوهات المفبركة بشكل عملي دون أن ينبه الحضور لذلك.
وأضاف الخشاب، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج " 90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك العديد من أساتذة الإعلام المتواجدين بالقاعة اليوم، خدعوا في الفيديوهات المفبركة التي تم عرضها في المؤتمر وصدقوها بالفعل.
وتابع المخرج تامر الخشاب، أنه خاطر في عرضها، وأن طلبه لعرض الفيديوهات المفبركة من القائمين على تنظيم المؤتمر الوطني للشباب كان بشكل مفاجئ.