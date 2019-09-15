المغربى إيهاب أمير: سعيد بتكريمى فى مصر بلد الفن والحضارة

توجت إدارة مهرجان جوائز الفضائيات العربية في دورته العاشرة، المغربي إيهاب أمير كأفضل مطرب عربي شاب لسنة 2019، والتي أقيمت بإحدى الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة، وجاء تتويج إيهاب بهذه الجائزة، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات.



وأعرب أمير عن سعادته بالتكريم قائلا: « تتويجي الليلة مميزة جدا لأنه تتويج في مصر بلد الفن والحضارة.. وأشكر جمهوري في كل مكان والدي كان له الفضل في هذا التتويج».



وشهد الحفل تكريم عدد كبير من نجوم الغناء والدراما والسينما والإعلام والموضة والمسرح وعرف حضور نخبة من ألمع النجوم العرب والأجانب من بينهم محمد رمضان ورامي عياش وإسعاد يونس والمغربية دنيا بطمة وأحمد بدير وأحمد رزق وادوارد ومنة فضالي ونرمين الفقي.



وسبق للفنان المغربي أن توج بعدد من الجوائز العربية والعالمية، من بينها جائزة أفريما الافريقة كأفضل مغني في شمال إفريقيا، و جائزة موروكو ميوزيك اوورد كأحسن أغنية عصرية بالإضافة إلى حصوله على جائزة “الديرجيست”، عن فئة أفضل فنان صاعد وتتويجه بجوائز التشجيع في MEMA awards .



وطرح أمير، مؤخرا، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتوب”، أغنيته الجديدة بعنوان “مشا لامور”، مع المخرج مهدي حمدون والمنتج الموسيقي ديجي صولا، وهي الأغنية التي حظيت بنجاح كبير وتجاوزت اكثر من 5 ملايين مشاهدة منذ إصدارها .