حقيقة فقدان عاصى الحلانى الذاكرة

كشف الناقد الموسيقى اللبنانى جمال فياض، حقيقة فقدان المطرب عاصى الحلانى الذاكرة بشكل كامل.



قال جمال فياض لـ صدى البلد، إن عاصى الحلانى لم يفقد الذاكرة بشكل كامل كما يعتقد البعض، حيث إنه بعد إفاقته من الغيبوبة التى دخل فيها لمدة يومين، تعرض إلى فقدان جزئى للذاكرة، فيما يخص تفاصيل الحادث، وحتى الآن لا يذكر تفاصيل ما حدث، وهذا قد يكون بسبب الصدمة أو قوة الحادث.



وأضاف أنه زار عاصى الحلانى فى منزله، واستعاد تركيزه، وتحدث معه لفترة طويلة، مؤكدًا مسألة فقدان الذاكرة تخص تفاصيل الحادث فقط.