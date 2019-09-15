استعدادا للممتاز.. طائرة المنيا تفوز وديا على النصر

استهل فريق نادي المنيا للكرة الطائرة مبارياته الودية خلال معسكره بالقاهرة، بفوز قوي على فريق النصر بأربعة أشواط نظيفة، في المباراة التي أقيمت على صالة عين شمس.



تمكن الفريق المنياوي في تجربته الأولى من حسم الأشواط الأربعة لصالحه بنتيجة: الأول ( ٢٥-١٢ )، والثاني ( ٢٥-١٣ )، والثالث ( ٢٥-١٦)، والأخير ( ٢٥-٢١ ).



من جانبه، أوضح "عبد الحكم" أن خوض الفريق أولى تجاربه بلاعبين جدد يعد خطوة صعبة تحتاج لعمل مستمر لخلق التجانس بينهم للخروج بأفضل آداء بالملعب، مضيفًا أن الآداء كان متوسطا في مباراة المنيا والنصر القاهري رغم فارق الإمكانيات بين الفريقين، وأن المباريات المُقبلة ستشهد منافسات أقوى مع أندية مختلفة، لفتح آفاق جديدة للاعبين ورفع مستوياتهم المهارية والفنية بالملعب.



ومن المقرر أن يخوض فريق المنيا عددا من الوديات خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن معسكره بالقاهرة إستعدادا للدوري الممتاز، منها فرق أكتوبر، وبنها، والشرقية للدخان، وبتروجيت، والزهور) بعد إعتذار هليوبوليس، وهيئة قناة السويس)، وإلغاء الجهاز الفني لراحة اللاعبين ليقتصر المعسكر على المباريات الودية فقط.