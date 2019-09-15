سعد لمجرد على ظهر حصان.. والجمهور: أحلى فارس

نشر المطرب المغربي سعد لمجرد، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" نالت إعجاب متابعيه.وظهر سعد لمجرد، وهو يمارس رياضة ركوب الخيل، وعادة ما يشارك النجم المغربي جمهوره بصور أثناء ممارسة هذه الرياضة، وقال أحد المتابعين "احلى فارس".من ناحية أخرى، حقق أول دويتو جمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 140 مليون ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضى.واحتل كليب أغنية إنساى الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.