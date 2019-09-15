أول تعليق لـ سارة نخلة بعد حكم حبس طليقها أحمد عبد الله محمود

علقت الفنانة سارة نخلة على حكم حبس طليقها الفنان أحمد عبد الله محمود عامين لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده.



وكتبت سارة نخلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" اليوم المحكمة حكمت لي الحمد لله وكسبت القضية بالرغم من انه جايب ناس تشهد زور وهم ولا شافوا ولا سمعوا حاجة بس ربنا شايف وعارف واظهر الحق وفلوسي هترجعلي بالقانون وبحكم محكمة".



واضافت:" انها لم تكن ترغب في اللجوء للقضاء وأن الطرف الأخر هو السبب في ذلك لأنه لا يريد الطلاق ويماطل بحسب وصفها، وان الكثيرين تدخلوا لحل النزاع بينهما ولكن دون جدوى".



وتابعت: "أنا استحملت كتير كتير، وناس كتير شاهدة وطول الوقت بقول مش عايزة محاكم ومش عايزة الموضوع يكبر، ولكن الطرف التاني هو المسؤول عن كل دا، و الراجل هو المسؤول في الآخر، وعود كاذبة وتأجيل ومماطلة، النهايات أخلاق، وأنا اتمرمطت وغلبت سنة كاملة على ذمة راجل لا عايز يطلقني ولا عايز يرحمني، وكل شوية يعملي قضية جديدة هو ومامته".



واستطردت: "ناس كتير تدخلت وأنا كبرت للناس كلها وسايرت كتير، وناس كتير عارفين سارة صبرت قد ايه سنة كاملة رايحة جاية وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بقول الكلمتين دول عشان محدش يحاول يقولي يا سارة ليه كدا، ويا سارة خلينا نحل الموضوع بشكل ودي، أنا غلبت يا جماعة، سنة كاملة ولا يصح إلا الصحيح في الآخر، ما تتكسفيش تطالبي بحقك عشان اللي كلوا حقك عمرهم ما اتكسفو وهم بيبلعوه".



واختتمت حديثها:" البلد دي فيها قانون وفيها رجالة تهد جبال ولا يرضوا أن ست تتظلم رجالة بصحيح وقفوا معايا في أزمتي، شكرا للقضاء المصري العادل النزيه الشريف، وشكرا لرب العالمين، وشكرا لأهلي اللي استحملوني واستحملوا وجع الدماغ".



